Die Waliser, die ihren sensationellen Halbfinale-Einzug von der EM 2016 wiederholen wollten, starteten engagiert in die Partie und meldeten sich mit zwei Distanzschüssen von Kapitän Gareth Bale in der Partie an (10./12.).

Nachdem Flügelflitzer Daniel James nach dynamischem Antritt ebenfalls aus der Distanz scheiterte (23.), übernahm Dänemark zunehmend die Spielkontrolle und ging folgerichtig durch Kasper Dolberg in Führung. Der Angreifer, der nur aufgrund der Verletzung von Leizigs Yussuf Poulsen ins Team gerückt war, nutzte seine großen Freiheiten 20 Meter vor dem Tor für einen maßgenauen Abschluss in die rechte Ecke (27.).

Souveräne Dänen hätten die Führung sogar noch vor der Pause ausbauen können, jedoch scheiterten sowohl Dolberg (32.) als auch Joakim Maehle (45.+1) jeweils am stark reagierenden Danny Ward im walisischen Tor.

Kurz nach Wiederbeginn war aber auch der Keeper von Wales ohne Chance: Liverpools Neco Williams klärte eine flache Hereingabe von Martin Braithwaite genau in die Füße von Dolberg, der das Geschenk dankend annahm und aus sechs Metern wuchtig auf 2:0 erhöhte (48.).

Wales erwachte erst allmählich aus seiner Lethargie und fand gegen defensiv sicher stehende Dänen kaum einmal den Weg vors Tor. Ein harmloser Kopfball von Kieffer Moore (56.) und eine missglückte Direktabnahme von Joe Allen (62.) blieben noch die gefährlichsten Aktionen einer ideenlosen walisischen Mannschaft.

Dänemark brachte die komfortable Führung mit defensiver Disziplin und letztendlich ohne große Mühe über die Zeit. Kurz vor Schluss machten Joakim Maehle (88.) und Braithwaite (90.+5) den Viertelfinaleinzug perfekt. Zwischen beiden Toren hatte der eingewechselte Harry Wilson vom deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem Foul an Torschütze Maehle noch die Rote Karte gesehen (90.).

Das fiel auf: Wales ohne echte Torchance

Wales fehlten gegen Dänemark in der offensive über 90 Minuten die kreativen Ideen gegen eine extrem solide dänische Fünferkette. Auch in Rückstand fiel den Walisern außer Distanzschüssen und Verlegenheits-Flanken nicht viel ein, sodass die Hjulmand-Elf ohne große Mühe die Null hielt. Bester Beleg für die harmlose walisische Offensive: Dänmarks Torwart Kasper Schmeichel musste im gesamten Spiel keinen einzigen Ball halten.

Die Statistik:

Dänemark hat bei der Euro 2020 bereits drei Tore durch Distanzschüsse erzielt – kein Team mehr. Bislang haben nur Frankreich 1980 (fünf Distanztore) und Belgien 2016 (vier) häufiger bei einer EM-Endrunde per Fernschuss getroffen.

