"Es geht mir gut, nachdem ich mich an all die notwendigen Maßnahmen und Anweisungen der Ärzte halte. Ich rate meinen Landsleuten dringend, genau das Gleiche zu tun", schrieb Marinakis weiter.

Die Diagnose beim 52-Jährige wurde in Griechenland gestellt. Am Freitag war Marinakis noch in Nottingham und besuchte das Championshipspiel von Forest gegen den FC Millwall (0:3). Laut "Daily Telegraph" schüttelte der Teambesitzer dort den Spielern die Hände, weshalb auch die Akteure von Forest auf das Virus getestet werden müssen.

Mit dem Coronavirus infiziert: Evangelos MarinakisGetty Images

Nottingham bestätigte die Erkrankung Marinakis auf "Twitter".

Olympiakos trifft im Achtelfinale der Europa League am Donnerstag auf die Wolverhampton Wanderers. Die Partie soll nach einem Beschluss der griechischen Regierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Ob das Spiel nun tatsächlich stattfindet, ist nach dem bekannt werden der Erkrankung Marinakis noch offen.

