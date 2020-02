Bei Arsenal fehlte Mesut Özil, der am Sonntag beim 4:0 gegen Newcastle in der Liga sein erstes Tor seit April erzielt hatte, offiziell "aus persönlichen Gründen". Englischen Medienberichten zufolge stand seine Frau Amine Gülse kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes.

Mitfavorit Ajax Amsterdam muss derweil um den Einzug in die Runde der letzten 16 bangen. Der niederländische Rekordmeister, im vergangenen Jahr in der Champions League bis in die Vorschlussrunde vorgestoßen, musste beim FC Getafe eine überraschende 0:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen.

Für den FC Getafe traf der Brasilianer Deyverson, einst kurzzeitig beim 1. FC Köln aktiv, in der 38. Minute. Während des Torjubels wurde der Südamerikaner von einem Feuerzeug am Oberkörper getroffen, konnte jedoch nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen. In der Nachspielzeit war sein Landsmann Kenedy (90.+4) erfolgreich.

Inter mit hart erkämpften Sieg in Bulgarien

Aber auch andere prominente Klubs taten sich zum Auftakt der Zwischenrunde schwer. Englands Rekordchampion Manchester United musste sich beim FC Brügge in Belgien mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden begnügen. Mühe hatte lange auch Inter Mailand, die Lombarden kamen in Bulgarien bei Ludogorez Rasgrad erst in der Schlussphase zu einem hart erkämpften 2:0 (0:0)-Erfolg. Inters Liga-Rivale AS Rom bekleckerte sich beim 1:0 (1:0) gegen KAA Gent ebenfalls nicht mit Ruhm.

Eine reelle Chance auf das Erreichen der nächsten Runde erarbeitete sich hingegen Celtic Glasgow, die Schotten erkämpften beim FC Kopenhagen ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Ziemlich beruhigt kann Sporting Lissabon in das Rückspiel am 27. Februar gehen, gegen den Europa-League-Neuling Istanbul Basaksehir gab es einen 3:1 (2:0)-Sieg der Portugiesen.

VAR-Probleme in Cluj

Stadtrivale Benfica Lissabon hingegen verlor bei Schachtjor Donezk in der Ukraine mit 1:2 (0:0). Die Partie zwischen dem CFR Cluj aus Rumänien und dem FC Sevilla (1:1) begann mit fünfminütiger Verspätung. Die Kommunikationsleitung zwischen Schiedsrichter Denis Aytekin aus Oberasbach und seinem Videoassistenten Daniel Siebert (Berlin) war kurz vor dem Anpfiff zusammengebrochen.

