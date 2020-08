Der FC Sevilla schlägt Inter Mailand im Finale der Europa League mit 3:2 (2:2) und schnappt sich zum sechsten Mal den Titel im zweitwichtigsten Wettbewerb auf der europäischen Bühne. Romelu Lukaku bringt die Nerazzurri zwar in Führung, doch wird zum tragischen Helden des Abends, als er Diego Carlos Fallrückzieher zur Entscheidung abfälscht. Die Pressestimmen zu Sevillas Triumph.

Deutschland

Bild: "Lukaku-Drama! Der Inter-Star trifft vorne und hinten. "

Die Welt: "Der von Lukaku abgefälschte Fallrückzieher war die passende Pointe eines kuriosen Spiels."

SZ: "Und immer gewinnt Sevilla. Nach einem spektakulären Fallrückzieher von Diego Carlos hat Rekordsieger FC Sevilla in einem hitzigen Finale die Europa League gewonnen."

Kicker: "Pechvogel Lukaku! Diego Carlos' Fallrückzieher ins Glück. Der FC Sevilla hat die spanische Ehre gerettet."

Spanien

AS: "Ewiger Champion: Zwei Kopfbälle von Luuk de Jong und ein Fallrückzieher von Diego Carlos bringen Sevilla den sechsten Europa-League-Titel. Großartiges und heldenhaftes Endspiel der Männer von Lopetegui."

Marca: "Ewiger Ruhm für König Sevilla. Die spanische Mannschaft eroberte die Europa League."

El Mundo: "Das Jahrzehnt, der Trainer, die Spieler oder der Rivale spielen keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob es ein Publikum gibt oder nicht, ob es sich um den UEFA-Pokal oder die Europa League handelt. (...) Inter ergab sich dem Zauber des andalusischen Teams, dessen Aera Julen Lopetegui so brillant verlängert hat, ein weiteres Stück Vereins-Geschichte, mit Banega, an seinem letzten Tag in diesem Trikot, und über allem De Jong und Diego Carlos."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Inter, was für eine Enttäuschung."

Corriere dello Sport: "Was für ein Witz für Conte! Monchi triumphiert in der Europa League."

England

Sun: "Romelu Lukaku wird vom Helden zur tragischen Figur, als sein spätes Eigentor den Königen der Europa League aus Sevilla den sechsten Titel bescherte."

