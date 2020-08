Der FC Sevilla hat Manchester United im Halbfinale der Europa League in Köln mit 2:1 (1:1) geschlagen und damit das Finale erreicht. Die ManUtd-Führung durch Bruno Fernandes (9., Foulelfmeter) glich Suso (26.) aus. Luuk de Jong drehte die Partie für die Spanier (78.). Manchester United hatte 2016/17 erstmals die Europa League gewonnen, Sevilla zuletzt 2015/16 - und insgesamt fünfmal bisher.

So lief das Spiel:

Gleich von Beginn an war viel Tempo in der Partie. Zunächst war dafür Manchester United verantwortlich. Mit seiner ersten gefährlichen Szene holte Marcus Rashford einen Elfmeter heraus, nachdem ihm Diego Carlos nach seinem Schuss in die Parade gefahren war. Bruno Fernandes ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und brachte die Engländer in Führung (9.).

Kurz darauf hätte schon das 2:0 fallen können. Wieder war Fernandes beteiligt. Dieses Mal setzte er Fred in Szene, der dann aber nur das Außennetz traf (14.). Insgesamt war es im Verlauf aber Sevilla, das gefälliger spielte und mehr Ballbesitz hatte. Mit einem Doppelpass kombinierte sich Sergio Reguilon über links an die Grundlinie und brachte eine Hereingabe in die Mitte, die Suso am langen Pfosten zum 1:1-Ausgleich verfeinerte (26.).

Kurz nach Wiederanpfiff filetierte Fernandes mit einem Pass Sevillas Abwehr, aber weil Bono gut mitspielte, hatte es Mason Greenwood schwer, den Keeper zu überwinden. Dass Bono einen guten Tag erwischt hatte, zeigt er kurz danach erneut, als er innerhalb von vier Minuten drei Mal in höchster Not gegen Anthony Martial klärte, der mindestens einmal die Führung wiederherstellen hätte müssen.

Und so ist es dann im Fußball: Der eine hat die Chancen, der andere macht die Tore. Nachdem Manchester in seiner stärksten Phase den wackelnden Spaniern keinen Treffer einschenken konnte, nutze der eingewechselte Ex-Gladbacher Luuk de Jong die einzige Möglichkeit seines Teams im zweiten Durchgang und versenkte eine Flanke von Jesus Navas aus Nahdistanz im Tor von David de Gea (78.).

Nach kurzer Schockstarre bestürmten die Red Devils zwar noch eine Viertelstunde – es gab sechs Minuten Nachspielzeit – das Tor der Andalusier, doch die standen dann sicher genug und ließen nichts mehr anbrennen.

Sevilla steht damit vor seinem sechsten Triumph im zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Sevillas Gegner für das Finale am Freitag in Köln ermitteln am Montag Inter Mailand und Schachtjor Donezk (21:00 Uhr im Liveticker) in Düsseldorf. Bis zur aktuellen Spielzeit standen die Andalusier fünfmal unter den letzten Vier der Europa League oder dem Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup - und gewannen anschließend immer den Titel.

Das fiel auf: Solskjaer wechselt spät

Hätten frische Kräfte zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht noch den entscheidenden Unterschied gebracht, so wie es bei Sevilla war? Trotz guter Optionen auf der Bank wartete Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer bis in die 87. Minute, ehe er erstmals frisches Personal brachte.

Der Tweet des Spiels:

Die Statistik: 20

Durch den Sieg Manchester ist der FC Sevilla nun seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen. Zwar gesellen sich zu den elf Siegen auch neun Unentschieden, aber die wichtigen Spiele entscheiden die Spanier für sich. Genau wie gegen United.

