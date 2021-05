Im Finale der Europa League trifft der FC Villarreal auf Manchester United. Das Spiel im polnischen Danzig beginnt am Mittwoch, 26. Mai, um 21:00 Uhr.

Manchester United kann den Triumph der englischen Teams komplettieren. Im Finale der Champions League stehen sich mit Manchester City und dem FC Chelsea bereits zwei Ligarivalen gegenüber.

Villarreal verhinderte, dass es auch in der Europa League ein britisches Endspiel gibt. In der Vorschlussrunde setzte sich der gegen den FC Arsenal durch.

Hier gibt es alle Informationen zum Finale der Europa League in Danzig.

Das Endspiel der Europa League in Danzig wird live im TV bei RTL Nitro übertragen.

RTL bietet einen Livestream zur Partie bei TVNow an. Auch bei DAZN können Fans im Livestream mit von der Partie sein.

Bei Eurosport.de könnt Ihr das Europa-League-Finale zwischen dem FC Villarreal und Manchester United im Liveticker mitverfolgen.

Manchester United kämpft am Abend (ab 21:00 Uhr) in der Europa League gegen Villarreal um den ersten Titel seit vier Jahren. Das Finale in Danzig soll aber nur der erste Schritt in Richtung einer neuer Ära sein, betonte auch United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer. In den vergangenen Jahren standen sich die Engländer vor allem in der Kaderplanung selbst im Weg. Das muss sich ändern. | Zum kompletten Artikel