Eng ging es für Porto zu: Die Portugiesen kamen bei Lazio Rom zu einem 2:2 (1:1), das Hinspiel hatten sie 2:1 gewonnen.

Auch Portos Ligarivale Sporting Braga schaffte es in die nächste Runde. Mit einem 2:0 (2:0) gegen Sheriff Tiraspol aus Moldau ging es nach der 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel in die Verlängerung.

Im Elfmeterschießen gewann Braga schließlich 3:2. Betis Sevilla genügte gegen Zenit St. Petersburg ein 0:0 nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel.

Damit schafften es fünf der acht Champions-League-Absteiger ins Achtelfinale der Europa League: Neben Porto, Bergamo, dem FC Sevilla und Barcelona auch der deutsche Vizemeister RB Leipzig.

Malinovskyi mit Botschaft in die Heimat

Die Spiele am Donnerstagabend wurden indes begleitet von Protesten gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. #

In Neapel zeigten Spieler beider Teams ein Banner mit den Worten "Stoppt den Krieg" ("Stop War").

Bergamos ukrainischer Doppeltorschütze Ruslan Malinovskyi trug unter dem Trikot ein T-Shirt mit der Aufschrift "Kein Krieg in der Ukraine" ("No War in Ukraine").

(SID)

