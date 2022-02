Auf das vermeidbare Aus in der Champions League folgte nun das krachende Scheitern in den Playoffs der Europa League.

Nach dem 2:4-Debakel vor heimischer Kulisse bewies der BVB zunächst zwar Stärke, stellte sich beim 2:2 in Glasgow aber wieder einmal selbst ein Bein.

Während sich bei den Schwarz-Gelben Frust breitmachte, strahlte auf der anderen Seite ein zufriedener Giovanni van Bronckhorst.

Er sei "unglaublich stolz", versicherte der Rangers-Coach.

Eurosport.de präsentiert die Stimmen zum Spiel:

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Das ist eine Riesenenttäuschung. "Wir sind in einer Champions-League-Gruppe ausgeschieden, in der wir nicht ausscheiden dürfen. Jetzt fliegen wir hier raus, wo wir weiterkommen müssen. Wir hatten sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack, sie waren nervös. Aber dann kommen wir sehr schlecht aus der Pause, ich schlage am Ball vorbei, und dann kommt das Stadion zurück."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) über...

... das Spiel: "Wir haben unseren eigenen Rucksack schwerer werden lassen. Die Tore, die wir immer wieder kriegen, sind zu einfach. Es waren nicht unfassbar viele individuelle Fehler, aber es waren entscheidende, und das zieht sich durch die ganze Saison. Wir sind in diesen Pokal-Wettbewerben schwach unterwegs, sehr schwach. Da sind wir unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Das tut weh, weil das die Eindrücke sind, die hängen bleiben und unsere ordentliche Bundesliga-Saison übertünchen."

... die Verletzungssorgen: "Marco Reus hat einen sehr harten Schlag bekommen, er hat schwer gehumpelt, wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Bei Thomas Meunier ist wahrscheinlich die alte Verletzung wieder aufgebrochen."

Giovanni van Bronckhorst (Trainer Glasgow Rangers): "Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben nach dem Rückstand große Moral bewiesen und am Ende mit viel Leidenschaft verteidigt."

James Tavernier (Glasgow Rangers): "Wir wollen gegen die Besten spielen und es sind noch einige sehr harte Brocken im Wettbewerb. Wir wollen auch das Achtelfinale überstehen. Schauen wir mal, gegen wen es dann geht."

