Man habe "viele Informationen über das, was passiert ist, und wir brauchen Zeit, um sie durchzugehen. Dann werden wir Maßnahmen ergreifen, wir werden sie erklären und es wird nie wieder passieren, weil es ein Skandal ist", erklärte der Präsident auf die Frage, warum so viele Barcelona-Anhänger ihre Jahrestickets nicht nutzen wollten.

Denn erst dadurch wurde es den Frankfurtern ermöglicht, die freien Plätze zu besetzen.

Der Klub werde von nun an "strenger sein und prüfen, was erlaubt war, um dies in Zukunft zu vermeiden. Wir haben eine unerwünschte Situation erlebt. Als Barça-Fan schäme ich mich und es tut mir wirklich leid, was ich gesehen habe."

Auch Barcelona-Trainer Xavi war mit der Situation im heimischen Camp Nou nicht gerade glücklich.

Xavi über Situation im Camp Nou: "Es war enttäuschend"

Frankfurt habe sich im Viertelfinalrückspiel der Europa League "wie zu Hause gefühlt". Der 42-Jährige meinte weiter: "Natürlich hat das nicht geholfen. Das ist ein Planungsfehler."

"Wir möchten wissen, was geschehen ist. Wenn wir zu Hause spielen, kann das nicht passieren", sagte Xavi. Der frühere Profi verglich die Situation mit einem Finale, in dem die eine Hälfte des Stadions für die eine, die andere Hälfte für die andere Mannschaft sei. "Das war enttäuschend", erklärte er.

Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann dagegen verteidigte die Verantwortlichen bei Barcelona. "Da trifft den FC Barcelona gar keine Schuld", sagte er: "Unsere Fans sind am kreativsten, sich auf allen Wegen Tickets zu besorgen. Das war so und wird immer so sein."

Eigentlich hätten den Frankfurter Fans nur rund 5.000 Tickets zur Verfügung gestanden. Am Ende schafften es aber Zehntausende ins Stadion.

(mit SID)

