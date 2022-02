Mit der Hypothek einer 2:4-Hinspielniederlage war der BVB vor 50.000 Zuschauern im Ibrox Stadium zum Toreschießen gezwungen und zeigte sich durch den Pfostentreffer von Jude Bellingham früh im Spiel gefährlich vor dem gegnerischen Tor (5.). Wie bereits vor einer Woche mussten die Dortmunder zunächst aber einem Rückstand per Elfmeter hinterherlaufen. Julian Brandt ließ gegen Ryan Kent im Strafraum ungeschickt den Fuß stehen, James Tavernier verwandelte den fälligen Strafstoß sicher mittig unter die Latte (26.).

Doch der BVB erholte sich schnell von dem Rückschlag und drehte binnen elf Minuten das Spiel. Erst profitierte Bellingham von einem groben Abwehrfehler Conner Goldsons und schob überlegt zum Ausgleich für die Schwarz-Gelben ein (31.).

Die Borussia blieb danach weiter am Drücker und ging kurz vor der Pause durch Donyell Malen mit 2:1 in Führung. Nachdem der umtriebige Bellingham einen Brandt-Pass mit der Hacke am Fünfer verlängerte, lenkte Malen den Ball gedankenschnell aus kurzer Distanz über die Linie (42.).

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte aber wieder der nächste Dämpfer für die Gäste: Calvin Bassey wurde auf der linken Außenbahn nicht entscheidend gestört, die folgende Flanke verfehlte Mats Hummels im Abwehrzentrum. Tavernier stand am langen Pfosten frei und schnürte aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Abschluss den Doppelpack (57.).

Der BVB verpasste durch Marco Reus aus spitzem Winkel die schnelle Antwort (63.), kam gegen defensiv aufmerksame Rangers in der Folge aber kaum noch zur guten Torchancen. Der eingewechselte Youssoufa Moukoko sorgte mit zwei Abschlüssen zumindest ansatzweise nochmals für Gefahr (73./80), insgesamt fehlte der Borussia in Durchgang zwei aber die Durchschlagskraft.

Das fiel auf: Eigene Fehler kosten das mögliche Achtelfinale

Wieder einmal brachte sich der BVB in dieser Saison mit individuellen Fehlern um die Früchte der eigenen Arbeit. In Durchgang eins nahm Brandt seiner Mannschaft nach vielversprechendem Beginn durch ein unnötiges Foul im eigenen Strafraum das Momentum, als er gegen Kent ungeschickt den Fuß reinstellte und so den Strafstoß zum 0:1 verursachte.

Ein ähnliches Bild vor dem 2:2 der Rangers: Erst gab der BVB auf der linken Seite nur höflichen Begleitschutz für Bassey, der aus einer eigentlich aussichtslosen Situation noch zum Flanken kam. Am Fünfer säbelte Hummels beim Klärungsversuch anschließend folgenschwer über den Ball und Tavernier bedankte sich für das nächste Dortmunder Gastgeschenk.

