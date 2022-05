Übertragung Eintracht Frankfurt - West Ham United live im TV, Stream & Ticker - Europa League - Halbfinale

Live im TV, Livestream & Ticker: Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Partie. Spielbeginn im Deutsche Bank Park in Frankfurt ist am Donnerstag, 5. Mai, um 21:00 Uhr. Die Eintracht ist nur noch einen Schritt vom Einzug ins Finale der Europa League in Sevilla entfernt.