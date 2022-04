Übertragung RB Leipzig - Glasgow Rangers live im TV, Livestream & Ticker, Halbfinale Europa League

Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League empfängt der RB Leipzig die Glasgow Rangers. Das Match beginnt am Donnerstag, 28. April, um 21:00 Uhr. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung live im TV, Stream & Liveticker. Ein deutsches Finale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist in greifbarer Nähe. Vorher warten aber noch die schweren Hürden in der Vorschlussrunde.