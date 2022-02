Leipzig war von Beginn an die bessere und aktivere Mannschaft wie schon im Hinspiel. Nach nur vier Minuten hatte Lukas Klostermann die erste Großchance, rutschte aber rechts im Sechzehner weg und brachte keinen gefährlichen Schuss zustande, Konrad Laimer hatte die Szene stark vorbereitet. Nur kurz darauf gab es den nächsten Hochkaräter für die Gäste, als Mathew Ryan einen katastrophalen Pass am eigenen Sechzehner spielte, den Kevin Kampl abfangen konnte. Der Slowene behielt aber nicht die Nerven und scheiterte am Australier (11.).

Vor allem der Schlussmann von Sociedad war in der Anfangsphase sehr unsicher und versuchte dann links vom eigenen Sechzehner einen Freistoß, weil er beim Fangen des Balles außerhalb des Strafraums landete. Dani Olmo führte diesen aus und brachte Willi Orban in Szene, der links im Sechzehner Volley zum Abschluss kam, aber am Keeper hängen blieb (18.). In der Folge bunkerte sich Sociedad wieder erfolgreich ein, wie schon im Hinspiel und ließ lange Zeit nichts zu. Kurz vor der Pause hatten Olmo und Christopher Nkunku allerdings einen Geistesblitz, als sie sich in den gegnerischen Sechzehner kombinierten und Nkunku sich den Ball an Ryan vorbei legte, der ihn von den Beinen holte. André Silva verschoss zwar den folgerichtigen Strafstoß, Orban reagiert aber am schnellsten und staubte ab (39.).

Ad

Obwohl sie unter Zugzwang standen, änderten die Hausherren ihre Spielweise nicht wirklich und Leipzig war weiter näher am nächsten Tor dran. Olmo zog aus 20 Metern ab, scheiterte aber nur knapp an Ryan (55.). Nur vier Minuten später wagte Mohamed Simakan einen Vorstoß und bediente Silva rechts im Sechzehner, der nicht attackiert wurde und den Ball in den rechten Winkel einschweißte. Quasi aus dem nichts fiel dann der Anschlusstreffer für Sociedad, als die Leipziger einen Adnan Januzaj-Freistoß nicht richtig geklärt bekamen und Martín Zubimendi einschießen konnte (67.).

Fußball Polen, Tschechien und Schweden fordern: WM-Play-Offs nicht in Russland VOR 2 STUNDEN

Daraufhin wachten die Fans der Hausherren auf und feuerten ihre Mannschaft an, die daraufhin auch deutlich besser spielten. Januzaj überlistete Peter Gulácsi fast mit einem Freistoß aus über 30 Metern, doch der Schlussmann war schnell genug zurück auf der Linie und parierte (73.). Am Ende eines starken Angriffs von Sociedad flankte Aihen Munoz an den Fünfmeterraum, wo sich Alexander Isak durchsetzen konnte, aber knapp rechts vorbei köpfte (81.). Die Entscheidung gab es dann nach einem langen Ball aus der Leipziger Abwehr, Nkunku tauchte frei im Sechzehner auf und wollte an Aritz Elustondo vorbeigehen, doch der stoppte die Kugel unfreiwillig mit der Hand. Emil Forsberg verwandelte den Strafstoß und entschied damit die Partie (89.).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Das Karma schlägt zurück

Schon im Hinspiel legte Sociedad einen destruktiven Spielansatz vor und bunkerte sich fast über 90 Minuten am eigenen Sechzehner ein. Zudem spielten die Spanier dort bereits früh auf Zeit und versuchten die zwischenzeitliche Führung oder am Ende auch das Unentschieden mit ins Rückspiel zu nehmen. Auch heute trugen sie lange Zeit wenig zu Spiel bei, waren dann aber gefordert, als Leipzig mit 1:0 und dann auch mit 2:0 in Führung ging. Kurz nach dem Anschlusstreffer ließen sich dann auch die Leipziger zu Zeitspiel hinreißen, was zum Beispiel Oyarzabal gar nicht schmeckte. Der Spanier beschwerte sich beim Unparteiischen, doch ohne Erfolg. Am Ende konnte Sociedad heute von ihrer eigenen Medizin kosten.

Die Statistik: 1000

Das späte 3:1 durch Emil Forsberg war das 1.000 Pflichtspieltor von RB Leipzig.

Das könnte Dich auch interessieren: Schwaches United holt Unentschieden bei Atlético

Conte platzt nach Pleite in Burnley der Kragen: "Das ist inakzeptabel"

Fußball Pistolen-Skandal - PAOK-Besitzer zu Gefängnisstrafe verurteilt VOR 2 STUNDEN