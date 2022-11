Auslosung zur ersten K.o.-Runde der Europa League: In Nyon warten Bayer 04 Leverkusen und 1. FC Union Berlin auf ihre Playoff-Gegner.

Im ersten Lostopf sind die Gruppendritten der Champions League - neben Leverkusen auch die Hochkaräter FC Barcelona und Juventus Turin -, im zweiten die Zweiten der Gruppenphase in der Europa League. Dazu gehört neben dem 1. FC Union auch Manchester United. Die "Absteiger" aus der Champions League haben zunächst Heimrecht.

Ad

Eine Runde weiter, also direkt im Achtelfinale, stehen derweil schon die Gruppensieger der Europa League. Dazu gehört auch der SC Freiburg. Die Runde der letzten 16 wird erst am 24. Februar 2023 in Nyon ausgelost.

Europa League Europa League: Auslosung der K.o.-Runde live im TV, Stream und Ticker VOR 26 MINUTEN

Hier könnt Ihr die Auslosung im Liveticker mitverfolgen.

Alle Duelle:

Hier findet Ihr nach Beginn der Auslosung alle Duelle schnell auf einen Blick

Europa League - Auslosung: Die Lostöpfe

LOSTOPF 1 (CL) LOSTOPF 2 (EL) Ajax Amsterdam (NED) PSV Eindhoven (NED) Bayer 04 Leverkusen (GER) Stade Rennes (FRA) FC Barcelona (ESP) AS Rom (ITA) Sporting CP (POR) 1. FC Union Berlin (GER) FC Salzburg (AUT) Manchester United (ENG) Schachtjor Donezk (UKR) FC Midtjylland (DEN) FC Sevilla (ESP) FC Nantes (FRA) Juventus Turin (ITA) AS Monaco (FRA)

Mannschaften eines Landesverbandes dürfen einander nicht zugelost werden.

Herzlich Willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Playoffs in der Europa League. Um 13:00 Uhr entscheidet sich, gegen wen Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Union Berlin antreten müssen. Christoph Niederkofler begleitet die Auslosung für euch hier im Liveticker. Viel Spaß!

Das könnte Dich ebenfalls interessieren:

Serie A Juve gewinnt Krisengipfel - Lazio regiert im Stadtderby VOR EINER STUNDE