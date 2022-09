Im Vergleich zum 3:1-Sieg über Premier-League-Tabellenführer Arsenal nahm United-Coach Erik ten Hag gleich sechs personelle Startelfveränderungen vor.

Victor Lindelöf, Harry Maguire, Casemiro, Fred, Anthony Elanga und Cristiano Ronaldo durften anstelle von Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Jadon Sancho sowie Marcus Rashford von Beginn an ran.

Ad

In der Anfangsphase passierte nicht viel. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und schafften es nur selten, die letzte Linie zu überspielen.

UEFA Europa Conference League Im Schatten heftiger Krawalle: Köln holt Punkt bei Europa-Comeback VOR 2 STUNDEN

Manchester United strahlte zwar etwas mehr Torgefahr aus, zwingende Chancen waren im ersten Durchgang allerdings auf beiden Seiten Mangelware. Die Red Devils hatten leichte Feldvorteile, das Führungstor verdienten sie sich dadurch aber nicht. Es ging torlos in die Kabinen.

United drückt - und kassiert das Tor

Nach der ereignisarmen ersten Hälfte erarbeiteten sich die Briten ein deutliches Chancenplus. Viel Zwingendes war aber weiterhin nicht dabei. Die Gäste gingen hingegen nach einem von Brais Méndez verwandelten Strafstoß in der 59. Minute mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war ein Handspiel des eingewechselten Martínez. Danach fokussierte sich Real Sociedad auf die Defensivarbeit, die zufriedenstellend erledigt wurde.

Trotz der vielen gegnerischen Abschlüsse kann sich das Auswärtsteam gegen den Ball kaum etwas ankreiden lassen. Manchester schoss nach der Pause zwar elfmal, platzierte das Spielgerät dabei aber nur zweimal aufs Ziel. Vier Schüsse davon wurden von den aufmerksamen Basken geblockt, fünf setzte der englische Rekordmeister am Kasten vorbei.

So blieb es bis zum Ende bei der knappen Gästeführung, wodurch ManUnited nach vier Pflichtspielsiegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken musste und sich in der fünften Partie gegen Real Sociedad erstmals ein Gegentor fing. Im Parallelspiel der Gruppe E setzte sich Sheriff Tiraspol deutlich mit 3:0 bei Omonia Nikosia durch.

Der Tweet zum Spiel:

Ten Hag blickte wahrlich nicht gerade erfreut drein. Mit der Leistung seines Teams schien er alles andere als zufrieden zu sein.

Das fiel auf: Enttäuschendes internationales United-Debüt von Antony

95-Millionen-Euro-Neuzugang Antony lief erstmals auf internationaler Bühne für Manchester United auf. Nach seinem überzeugenden Premier-League-Debüt gegen Arsenal blieb er gegen Real Sociedad blass. Zwar hatte er mehr Ballaktionen als sein Gegenpart auf der linken Außenbahn, Elanga, dieser war allerdings deutlich auffälliger und hatte einen viel besseren Zug zum Tor. Ob die Startelf-Nominierung von Ronaldo Antonys Spiel schadete, ist schwierig einzuschätzen. Zwar war CR7 der deutliche Zielspieler, jedoch gelang es Elanga auf dem gegenüberliegenden Flügel, sich in Szene und Impulse zu setzen.

Die Statistik: 37

Im zarten Alter von 37 Jahren debütierte Ronaldo in der Europa League. Das hat er seinem ewigen Kontrahenten Lionel Messi voraus.

Das könnte Dich auch interessieren:Im Schatten heftiger Krawalle: Köln holt Punkt bei Europa-Comeback

Nach fragwürdigem Tuchel-Aus: Klopp sendet Spitze in Richtung Chelsea

Europa League Lynen zieht Union den Zahn: Berlin verliert Europa-League-Auftakt VOR 3 STUNDEN