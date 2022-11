Union Berlin hatte das Weiterkommen in der Europa League vor Spielbeginn beim bereits qualifizierten Union Royal Saint-Gilloise in der eigenen Hand und erwischte einen Traumstart in die Begegnung. Einen gefühlvollen Pass von Sheraldo Becker über die Abwehr spitzelte Sturmkollege Sven Michel aus elf Metern volley gekonnt in die rechte Ecke (6.).

Mit der frühen Führung im Rücken macht Union den Gastgebern das Leben mit kompakter Defensivarbeit schwer und sorgte zugleich immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Belgier.

Danilho Doekhi setzte nach einer Trimmel-Ecke seiner Kopfball aus kurzer Distanz ebenso knapp über die Latte (13.) wie Diogo Leite aus ähnlicher Position gut 20 Minuten später (32.). Weil zwischen diesen beiden Gelegenheiten auch Beckers Distanzschuss knapp übers Tor gestrichen war (24.), gingen die Eisernen mit dem knappen, aber verdienten 1:0 in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel schaltete Union in den aus der Bundesliga bekannten Verteidigungsmodus und ließ - bis auf einen am Ende harmlosen Abschluss des agilen Adingra (49.) – nichts Gefährliches mehr zu.

Vielmehr verpasste Becker nach einem Abwehrfehler von Saint-Gilloise aus 13 Meter frei vor Keeper Anthony Moris die mögliche Vorentscheidung (61.). Becker probierte es in der Schlussphase nochmal per Distanzschuss (79.) sowie per Schlenzer aus 13 Metern (85.) – beide Male knapp über die Latte.

Kurz vor Schluss wurde es dann noch ein Mal richtig brenzlig im Union-Strafraum. Robin Knoche verhinderte mit einem Oberschenkel-Brust-Block gegen den Abschluss von Victor Bonifaca kurz vor der Linie den Ausgleich (88.), der das Abrutschen auf Platz drei bedeutet hätte.

So verteidigte Union aber Platz zwei in der Gruppe und trifft im Frühjahr in der Playoff-Runde der Europa League auf einen Absteiger aus der Champions League.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Union-Fans umgehen Ticket-Sperre

Nach den schweren Ausschreitungen einiger Union-Fans in Malmö erteilte die UEFA für das abschließende Gruppenspiel eigentlich ein Verkaufsverbot für Auswärtstickets. Dennoch hatten sich rund 70 Union-Fans ins Stadion „geschummelt“ – in der ersten Hälfte waren diese noch verteilt im ganzen Stadion. Nach der sammelten sich die Union-Fans dann an einem Ort auf der Tribüne und machten sich immer wieder mit Gesängen für die eigene Mannschaft bemerkbar. Kurz vor Schluss wurden die Fans dann von Ordnungskräften aus dem Stadion geleitet.

Die Statistik: 4

Die Minimalisten von Union haben zum vierten Mal in sechs Spielen zugeschlagen. Die Eiserner holten ihre zwölf Punkte in der Gruppe mit vier 1:0-Siegen.

