Den anhaltenden Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Spiels vor bis zu 20.000 Fans im Corona-Risikogebiet begegnete Hansi Flick mit beißender Ironie. "Ich lebe ja in München auch fast in einem Corona-Hotspot, da hat sich nicht allzu viel geändert", sagte er und ergänzte: "Wir sind hergekommen, um Fußball zu spielen, Entscheidungen werden woanders getroffen. Wir haben ein Ziel: Den Supercup zu holen." Damit könne der FC Bayern der Triple-Saison "das i-Tüpfelchen" hinzufügen.

In der Mannschaft herrscht vor dem ersten Bayern-Spiel mit Zuschauern seit März angespannte Erwartung. "Wir wissen nicht so recht, was uns erwartet", sagte Kapitän Manuel Neuer. Er habe "absolutes Verständnis" für die Diskussionen. Jeder Fan können "für sich selbst entscheiden, was das Richtige für ihn ist. Wir sind keinem böse, wenn er nicht ins Stadion kommt."