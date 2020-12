Auch im von Corona geprägten Fußball-Jahr 2020 war einiges los. Der FC Bayern gewann zum zweiten Mal in seiner Geschichte das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Bayerns Finalgegner Paris Saint-Germain erreichte zudem erstmals ein Endspiel in der Königsklasse. Zum ersehnten Titel reichte es für das Team von Trainer Thomas Tuchel aber noch nicht, auch wenn Superstars wie Kylian Mbappé und Neymar ihr Können regelmäßig aufblitzen ließen.

Eurosport Star of the Year Eurosport Star of the Year: Die Top-Spielerinnen 2020 - Platz 6 bis 10 11/12/2020 AM 14:29

In England sorgte der FC Liverpool zudem mit dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren für einen historischen Erfolg. Die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo standen wie gewohnt im Mittelpunkt der Fußballwelt.

In den letzten Wochen haben die Eurosport-Journalisten aus ganz Europa abgestimmt und den besten Spieler des Jahres 2020 gewählt, ihren "Eurosport Star of the Year".

+++ Wir posten für Euch die Plätze 5 bis 1 in einem Countdown zwischen 16:00 und 20:00 Uhr und geben den Champion bekannt +++

Platz 4. Kevin De Bruyne - Manchester City

von Ben Snowball

Während Manchester City unter Pep Guardiola beginnt, ausgezehrt und vorhersehbar zu wirken, gibt es eine Konstante: Kevin De Bruyne. Der Belgier hatte erneut zwölf grandiose Monate, wenn auch ohne Pokale, er egalisierte den Vorlagenrekord von Thierry Henry in der Premier League (20) und erzielte weitere 13 Treffer.

Er ist der beste Mittelfeldspieler der Welt, in der Lage, den Ball an die 50 Meter über den Platz zu befördern und ebenso einen Diagonalpass zu einem Teamkollegen zwischen zwei gegnerischen Verteidigern zu spielen. Aber seine Brillanz hat einen Preis. City hat es geschafft, in der Ära nach Vincent Kompany ohne eine anständige Verteidigung auszukommen, weil es De Bruyne gelang, die Fehler zu kaschieren. Mannschaften wagen es nicht City anzugreifen, aus Angst, De Bruyne könnte einen Konter anführen.

Deshalb segelt City geradezu durch die frühen Phasen einer Europapokalsaison, nur um von besseren Teams rücksichtslos aufgrund dieser Abwehrfehler ausgeknockt zu werden, wenn es in der Champions League ernst wird. Mit De Bruyne im Team hat City dennoch immer die Chance, endlich den Thron in Europa zu besteigen.

Platz 5. Joshua Kimmich - FC Bayern München

von Florian Bogner

Manuel Neuer hielt hinten die Bälle, Robert Lewandowski machte sie vorne rein – im Zentrum der Bayern aber brillierte er: Joshua Kimmich. Von Pep Guardiola früh auf allen möglichen Positionen des Bayernspiels geschult, lieferte Kimmich 2020 mit gerade mal 25 schon sowas wie sein Meisterstück ab.

Von Hans-Dieter Flick zum zentralen Bindeglied zwischen Defensive und Offensive erkoren, brachte Kimmich beide Elemente auch am besten zusammen: Defensiv glänzte er mit Kampfgeist, Antizipationsvermögen und Zweikampfstärke, offensiv zog er mit seinen wie an der Schnur gezogenen Flugbällen die Fäden, sodass Thiago Alcántara im Bayern-Spiel teilweise kaum vermisst wurde.

Und als es nötig war, ließ sich Kimmich auch ohne Murren auf die Rechtsverteidigerposition setzen. Dazu kommt der fast schon unheimliche Fact, dass elf seiner 14 Tore seit dem Champions-League-Halbfinale 2018 entweder das erste Bayern-Tor im Spiel oder aber das entscheidende war. Ach ja: 2020 bereitete er insgesamt 19 Tore vor. Als "Defensiv"-Spieler.

Das könnte Dich auch interessieren: Eurosport Star of the Year: Ronaldo und Messi nicht in Top 5

Flick lobt deutsche Königsklassen-Klubs: "Aufwertung der Bundesliga"

Eurosport Star of the Year Eurosport Star of the Year: Ronaldo und Messi nicht in Top 5 11/12/2020 AM 14:22