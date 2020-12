Dank ihrer herausragenden Leistungen in Deutschland, England sowie mit der dänischen Nationalmannschaft ist Pernille Harder mit dem "Eurosport Star Of The Year"-Award ausgezeichnet worden.

Im Exklusiv-Interview mit Eurosport berichtet Harder von ihrem Fußball-Jahr 2020. Dabei blickt die 28-Jährige sowohl auf ihre Zeit beim VfL Wolfsburg zurück, als auch in die Zukunft. Mit dem FC Chelsea hat die Dänin, die an sich selbst immer die höchsten Ansprüche stellt, große Ziele vor Augen.

Eurosport: Glückwünsch zur Auszeichnung "Eurosport Star of the Year" als beste Fußballerin. Wie ist das Jahr 2020 aus Ihrer Sicht gelaufen?

Pernille Harder: "Vielen Dank! Ich denke, es war ein wirklich gutes Jahr, auch wenn man die Corona-Pandemie mit einbezieht. Für mich persönlich war es fußballerisch ein gutes Jahr. Ich habe mit Wolfsburg das Double geholt, wurde Torschützenkönigin in der Bundesliga und stand im Champions-League-Finale. Außerdem denke ich, dass ich auch abgesehen von den eben genannten Erfolgen, wirklich gute Leistungen gezeigt habe."

Wie haben Sie ihre Zeit bei Chelsea bisher empfunden?

Harder: "Ich genieße einfach jeden Trainingstag auf der tollen Anlage. Es ist ein hochprofessionelles Training mit vielen guten Spielerinnen. Ich genieße es, mit ihnen zusammenzuspielen."

Der Kader des FC Chelsea ist einer der besten der Welt. Wie ist es jeden Tag mit Top-Stars wie Sam Kerr oder Fran Kirby zu trainieren?

Harder: "Es ist inspirierend. Sie haben eben die Top-Spielerinnen aufgezählt, aber im Kader gibt es viele weitere gute Spielerinnen. Das Training ist auf einem sehr hohen Niveau und es bringt mich jedes Mal weiter. Auch als Team entwickeln wir uns Woche für Woche. Natürlich gibt es viele neue Spielerinnen und wir müssen erst noch herausfinden, wie wir am besten zusammenarbeiten. Doch es wird jede Woche besser und das ist vielversprechend für die Zukunft."

Pernille Harder (rechts) und Magdalena Eriksson im Training beim FC Chelsea Fotocredit: Getty Images

Was waren, abgesehen von Magdalena Eriksson (Harders Lebenspartnerin), die Motive für den Wechsel zu Chelsea?

Harder: "Die Ambitionen des Klubs haben mir nicht nur sehr gut gefallen, sondern haben sich auch größtenteils mit meinen persönlichen Zielen gedeckt. Chelsea will jeden möglichen Titel gewinnen, dazu gehört auch die Champions League. Mich hat es außerdem gereizt, in England zu spielen. Es kommen so viele talentierte Spielerinnen nach England, deshalb wollte ich auch unbedingt zu Chelsea."

Welche Unterschiede zwischen der englischen Liga und der Bundesliga haben Sie bisher feststellen können?

Harder: "Es ist das Spielniveau. Bisher habe ich gegen Arsenal, Manchester City, Manchester United, Everton und noch einige mehr gespielt und diese Partien waren alle auf einem sehr hohen Niveau. Die Top fünf bis sechs sind auf einem wirklich hohen Level und ich denke, dass es das in keiner anderen Liga gibt."

Durch Ihren Wechsel von Wolfsburg nach London wurden Sie die teuerste Fußballspielerin der Welt. Belastet Sie das?

Harder: "Ich glaube, es ist ein guter Schritt. Es ist eine neue Zeit für den Frauenfußball. Es wird zukünftig mehr solcher Transfers geben und ich denke, dass das eine wirklich gute Entwicklung ist. Es zeigt, dass auch der Frauenfußball ein Geschäft ist. Ich sehe es so, dass mein Transfer der Start von etwas Neuem sein könnte."

Pernille Harder (rechts) im Trikot des VfL Wolfsburg im Champions League Finale 2020 gegen Olympique Lyon Fotocredit: Getty Images

Was sind die Ziele des Klubs für 2021?

Harder: "Für Chelsea und für mich geht es darum, so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Ich will die Meisterschaft und auch die Champions League gewinnen, das sind die großen Ambitionen des Klubs. Wir werden alles dafür geben, den Titel in diesem Jahr zu holen. Und das wird auch in den kommenden Jahren unser Ziel sein."

Siehen Sie sich schon als beste Spielerin der Welt?

Harder: "Ich denke, das ist schwierig zu sagen. Ich gehöre dazu, würde aber nicht sagen, dass ich die Beste bin, weil es aktuell viele gute Spielerinnen im Frauenfußball gibt. Ich bin auf dem Weg dahin und werde nun noch härter trainieren, um mein Niveau zu halten und noch besser werden."

In welchem Bereich wollen Sie sich besonders verbessern, um das nächste Level zu erreichen?

Harder: "Ich will weiter meine Leistung zeigen und neue Wege finden, Tore zu erzielen, um eine noch komplettere Spielerin zu werden. Ich will genau so weiter machen, aber eben auf einem höheren Niveau. Mein Hauptziel ist zunächst, mich zu 100 Prozent in die Mannschaft zu integrieren und mich auf diesem hohen Niveau im Klub und in der Liga zu beweisen. Ich will mich immer weiterentwickeln."

Pernille Harder vom FC Chelsea Fotocredit: Getty Images

Was würden Sie ihrem jüngeren Ich raten, dass am Anfang der professionellen Karriere steht?

Harder: "Mache immer weiter. Als ich jünger war, habe ich wirklich hart gearbeitet und hatte große Träume. Deshalb würde ich sagen: 'Glaube an deine Träume und arbeite hart für sie.'"

Was passiert, wenn Schweden und Dänemark das EM-Finale 2022 erreichen?

Harder: "Dann wird hoffentlich Dänemark gewinnen! Das wäre ein absoluter Traum, im EM-Finale gegen meine Partnerin zu spielen. Dann wäre zumindest eine von uns beiden nach dem Spiel glücklich."

