Auch bei den Damen hatte die Corona-Pandemie einen großen Einfluss auf die Wettbewerbe.

In Frankreich wurde im Frühjahr deshalb nicht nur die Saison der Herren abgebrochen, auch in der Division 1, der höchsten Frauen-Liga Frankreichs, gab es in der vergangenen Saison keinen Meister.

Olympique Lyon durfte sich dafür beim Finalturnier der Champions League in San Sebastian zum fünften Mal in Folge zum Titelträger küren. Dem VfL Wolfsburg blieb im Endspiel nur der zweite Platz.

Die Eurosport-Journalisten warfen in den vergangenen Wochen einen Blick zurück auf dieses ungewöhnliche, aber auch ereignisreiche Fußballjahr und wählten ihre beste Spielerin 2020, den "Eurosport Star of the Year".

Platz 4: Wendie Renard (Olympique Lyon)

von Julien Pereira

Sie ist und bleibt die Anführerin des besten Teams in Europa. Wendie Renard ist in Lyon unumstritten und unverzichtbar und beendete ein weiteres Jahr auf die perfekte Art und Weise. Ihre Erfolge waren zuvor schon zahlreich, wurden aber um den 14. Meistertitel, den neunten Erfolg im Coupe de France und den siebten Gewinn der Champions League erweitert. Einfach verrückt.

Sie ist eine Schlüsselspielerin auf ihrer Position, ihre Persönlichkeit "geht über den Fußball hinaus", wie Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas richtigerweise erklärte. Renard baut ihren Einfluss weiter aus. Auf dem Feld, wo ihr Tor gegen PSG Lyon ins Champions-League-Finale führte, und auch außerhalb, wo ihr Kampf gegen Rassismus und für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen auf ein großes Echo stößt.

Aktuell ist noch nicht klar, wann die wohl beste Spielerin in der Geschichte der Champions League (26 Tore in diesem Wettbewerb) aufhören wird. Aber im Jahr 2020 hat sie ihre Grenzen noch nicht erreicht - im Alter von 30 Jahren und trotz über 14 Spielzeiten als Profi.

Platz 5: Kosovare Asllani - Real Madrid

von Carrie Dunn

Englische Fans erinnern sich vielleicht an Asllani durch ihre Zeit bei Manchester City als starke und selbstlose Stürmerin. Die Schwedin unterschrieb 2019 bei CD Tacon als Königstransfer. Sie unterstrich ihren Wert durch fünf Tore in der Liga, aber wie bei vielen anderen Wettbewerben in Europa wurde die Primera Division vorzeitig beendet.

Dann entschied sich Real Madrid dazu, das Team als vereinseigene Frauen-Mannschaft zu übernehmen. Asllani lebte dadurch auf. Sie legte zu Saisonbeginn mit acht Toren in acht Spielen los und genoss ihre neue Rolle als einzige Stürmerin.

Real Madrid ist eine Mannschaft, mit der man rechnen muss, und steht an der Spitze der Primera Division. Mit Atlético Madrid, Granadilla Tenerife und Barcelona kämpfen sie um die Top-Position und Asllani ist diejenige, die Real dorthin brachte.

