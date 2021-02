In der Vergangenheit gerieten Flick und Salihamidzic immer wieder wegen des Personals aneinander. Dass Thiago den Verein im Sommer ablösefrei in Richtung Liverpool verließ, David Alaba und Jérôme Boateng im Sommer womöglich folgen, schmeckte und schmeckt dem Trainer beispielsweise ganz und gar nicht.

Zumal das Duo Alaba/Boateng momentan wieder Flicks erste Wahl in der Abwehrzentrale ist. Der 55-Jährige setzte zuletzt auf die erfolgreiche Viererkette aus der Triple-Saison bestehend aus Benjamin Pavard, Boateng, Alaba und Alphonso Davies und stabilisierte die in dieser Saison nicht immer sattelfeste Defensivreihe so merklich. In den vergangenen drei Bundesligaspielen stand zwei Mal die Null, einzig beim 4:1-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim gab es ein Gegentor.