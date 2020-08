Thomas Müller schlenderte gut gelaunt durch das Möbelhaus im Münchner Westen, auf einem riesigen Sofa schien sich der Markenbotschafter besonders wohlzufühlen. Aber nein, als Polstergarnitur will der 30-Jährige nicht wiedergeboren werden. "Ich wäre eher ein Ofen, der auch mal heiß werden kann, nie überhitzt und ewig läuft", scherzte Müller. Und klar: "Im Zentrum der Wohnung" würde er stehen, "da läuft der Ofen am besten."

Real gestürzt: FC Bayern jetzt offiziell beste Mannschaft in Europa

Die Anspielung auf die besonderen Qualitäten und seine Langlebigkeit passte ins Bild, die Leistungen in dieser Saison mit dem Triple-Gewinner Bayern München hatten den schon abgeschriebenen Müller ja wieder in den Fokus gerückt. Zu einer Ansage in Richtung von Bundestrainer Joachim Löw ließ sich Müller jedoch nicht hinreißen. Er, der heiße Ofen, wollte die Debatte quasi nicht befeuern.