Fenerbahce musste über vier Jahre warten, ehe die Mannschaft mal wieder das Istanbuler Stadtduell mit Galatasaray gewinnen konnte.

Dabei war die Ausgangslage für Fener recht ungünstig. Aus den letzten vier Spielen vor dem interkontinentalen Derby zwischen den auf verschiedenen Seiten des Bosporus gegründeten Vereinen holte das Team von Trainer Vitor Pereira nur einen Punkt.

Und auch am Sonntag lief zunächst Nichts nach Plan für Fenerbahce. Kerem Aktürkoglu brachte Galatasaray in Führung (16.). Die Gäste, bei denen Mesut Özil und U-21-Nationalspieler Mergin Berisha in der Startelf standen, kamen erst nach dem Gegentreffer allmählich ins Spiel.

In der 31. Minute schlug Özil, der in der Vorwoche schon gegen Kayserispor getroffen hatte, erneut zu, als er den Ball mit rechts unter die Latte schoss.

Fenerbahce auf fünf, Galatasaray auf acht

Nach der Pause war Gala am Drücker, vergab aber jede Menge guter Tormöglichkeiten. In der 82. Minute flog der Ex-Wolfsburger Marcel Tisserand mit Gelb-Rot vom Platz, Fener musste den Rest des Spiels mit einem Mann weniger bestreiten.

Doch statt sich mit dem Unentschieden zufrieden zu geben, spielten die Gäste auf Sieg - und der gelang tatsächlich in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den eingewechselten Miguel Crespo.

Fenerbahce verbesserte sich durch den siebten Saisonsieg auf Tabellenplatz fünf, Galatasaray rutschte auf den achten Rang ab.

