Im Giuseppe-Meazza-Stadion war kein Abtasten angesagt. Beide Klubs versuchten, in Ballbesitz einen schnellen Weg in die Gefahrenzone zu finden. In den ersten 20 Minuten kamen sowohl Inter als auch Neapel zwingend zum Abschluss, die Süditaliener gingen dabei mit 1:0 in Front.

Nach einem Ballverlust im Mittelkreis von Nicolò Barella an Piotr Zieliński ging es bei den Gästen ganz schnell. Lorenzo Insigne trieb den Ball in halblinker Position voran und legte wenige Meter vor der Box auf Zielinski quer. Dieser knallte die Kugel per Direktabnahme ins rechte obere Eck (17.).

Die Mailänder brauchten nicht lange, um die passende Antwort zu finden. Kalidou Koulibaly blockte den Ball bei einem Barella-Schuss im Strafraum mit dem ausgestreckten Arm. Schiedsrichter Paolo Valeri zeigte nach Kontakt mit dem Video-Assistenten auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hakan Çalhanoğlu souverän zum 1:1 im linken unteren Eck.

Anschließend drückte Inter mächtig nach vorne. Knapp vor der Pause gelang den Nerazzurri der verdiente Führungstreffer. In der 44. Minute servierte Çalhanoğlu einen Eckball von links. Er fand mit seiner halbhohen Hereingabe Ivan Perišić, der am ersten Pfosten aufs kurze Eck nickte. Keeper David Ospina kam zwar mit den Fingerspitzen dran, konnte das Tor zum 2:1 aber nicht verhindern.

Napolis vergibt mehrere Chancen zum 3:3 in der Schlussphase

In der ersten Phase nach dem Seitenwechsel war das Tempo nicht sehr hoch. Beide Teams neutralisieren sich in diesem Zeitraum im Mittelfeld.

Als eine Stunde gespielt war, brachte den Hausherren ein blitzsauberer Konter das 3:1. Nach einem geblockten Schuss von Mário Rui konterten die Hausherren. Joaquín Correa marschierte tief aus der eigenen Hälfte durchs Mittelfeld bis ins Angriffsdrittel. Dort legte er aus zentraler Position nach rechts zu Lautaro Martínez, der aus gut 15 Metern flach ins lange Eck schoss (61.).

Danach passierte bis zur Schlussphase nicht allzu viel. In dieser verkürzten die Neapolitaner auf 2:3. Der eingewechselte Edin Džeko verlor den Ball in der eigenen Hälfte an Koulibaly, von dem dieser zu Dries Mertens sprang. Der belgische Joker fackelte nicht lange und traf aus über 20 Metern mit der Innenseite links oben zum 2:3 (78.).

In der Nachspielzeit vergaben die Gäste zweimal aus aussichtsreichen Abschlusspositionen. Erst köpfte Mário Rui per Aufsetzer aufs Tor und scheiterte am parierenden Samir Handanovič, der den Ball an den Querbalken lenkte (90.+1). Dann schoss Mertens unbedrängt aus sieben Metern per Direktabnahme über den Kasten (90.+8). Es blieb beim knappen Vorsprung für Inter.

Mit seinem 103. Serie-A-Treffer für die SSC Neapel avancierte Mertens zum erfolgreichsten Erstliga-Torschützen der Klubgeschichte.

Das fiel auf: Beste Defensive der Liga diesmal alles andere als sattelfest

Trotz drei Gegentreffern im Duell mit Inter Mailand stellt die SSC Neapel weiterhin die mit großem Abstand beste Defensive im italienischen Fußball-Oberhaus. Den geteilten zweiten Platz in dieser Kategorie belegen unter anderem die Mailänder Klubs Inter und AC, die jeweils 15 Tore kassierten. Bei den Neapolitanern musste der Ball hingegen lediglich siebenmal aus dem Netz gefischt werden. Im Sonntagabendspiel gegen den amtierenden Meister ließ die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti allerdings überraschend viel zu. 17-mal kam der Gastgeber zum Abschluss, bei zwölf dieser Schüsse schafften es die Süditaliener nicht zu blocken.

Die Statistik: 1

Einen Tag nach dem AC Milan fing sich auch die SSC Neapel ihre erste Liganiederlage ein. Beide Vereine fuhren in diesem Wettbewerb bisher 32 Punkte (je 10 Siege und 2 Unentschieden) ein, und belegen damit die zwei obersten Plätze in der Serie A.

