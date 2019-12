Jürgen Klopp rang mit sich - und den Worten.

"In Momenten wie diesen - und davon gab es in der Vergangenheit einige - fällt es mir wirklich schwer, die richtigen Worte zu finden", sagte der Trainer des FC Liverpool.

Dann sprudelte es aber doch recht flüssig in English aus ihm raus. "Ich kann den Respekt vor meiner Mannschaft nicht beschreiben", sagte Klopp nach dem Triumph bei der Klub-WM in Doha:

" Wie sie das gemacht hat, war unglaublich. Es war eine unglaubliche Leistung in einem unglaublich schweren Spiel. "

Sieg der Mentalität

120 Minuten Abnutzungskampf hatten sie in der Wüstenatmosphäre von Katar hinter sich. Flamengo Rio de Janeiro hatte sich leidenschaftlich gegen den Champions-League-Sieger gestemmt, dem FC Liverpool alles abverlangt. Und doch am Ende klein beigeben müssen.

"Letztlich hat sich wieder unsere Mentalität durchgesetzt", sagte Reds-Kapitän Jordan Henderson, der den entscheidenden Steilpass vor dem 1:0 durch Roberto Firmino (99.) auf Vorlagengeber Sadio Mané gespielt hatte.

Ein Muster, dass sich durch das gesamte Jahr 2019 zieht - und selbst den eigenen Trainer beeindruckt.

Liverpool träumt vom Meistertitel

"Die Jungs zeigen einfach Spiel für Spiel ihr Verlangen, den nächsten Schritt zu machen, ihren Hunger, das nächste Spiel zu gewinnen und immer die nächste Herausforderung anzunehmen, und das macht mich wirklich froh", sagte Klopp wortreich, während er um Worte rang.

Fast vier Jahre Anlaufzeit hatte das Projekt Klopp in Liverpool gebraucht, um Titel einzufahren. Nun ist nach der Champions League auch die Klub-WM gewonnen. Der große Traum, der erste Meistertitel seit 1989/90, scheint angesichts von 16 Siegen und nur einem Remis in der heimischen Premier League ebenso möglich.

"Wir haben so viel richtig gemacht, das ist unglaublich, wir haben so viele Fußball-Momente kreiert. Jeder ist an seine Grenzen gegangen", lobte Klopp seine Spieler nach dem Kraftakt von Doha.

Stoppen können sich die Reds wahrscheinlich nur selbst. "Wohin uns das führen wird? Ich habe keine Ahnung", sagte Klopp. Es gelte weiter, Schritt für Schritt zu gehen: "Heute konnten wir nicht mehr tun als das Spiel zu gewinnen und diesem wundervollen Klub erstmals diesen Titel zu bescheren."

Klopp versöhnt

Mit gemischten Gefühlen war man nach Katar gereist, das hatte Klopp in dieser Woche immer wieder betont. Das Spielplan-Dilemma mit zwei Spielansetzungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hatte den Reds die Klub-WM vermiest, ohne Frage. Das 0:5 der Nachwuchsmannschaft im Ligapokal bei Aston Villa schmerzte alle (Nicht-)Beteiligten.

Am Samstagabend schien Klopp angesichts der Klub-WM-Trophäe aber versöhnt. "Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass ich nicht weiß, wie es sich anfühlen wird", meinte der 52-Jährige, der übrigens als erster deutscher Trainer bei der Klub-Weltmeisterschaft siegen konnte:

" Jetzt kann ich sagen: es fühlt sich außergewöhnlich an, absolut sensationell. Ich bin so stolz auf die Jungs und es könnte nicht schöner sein. Es ist eine wundervolle Nacht für uns, den Klub, für jeden, der zu uns hält. "

Sprach's und dachte schon wieder ans nächste Spiel - am 26. Dezember muss Liverpool schließlich schon wieder beim Liga-Zweiten Leicester City ran (21:00 Uhr im Liveticker).

