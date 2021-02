"Das ist ein Skandal, eine Unverschämtheit, bei so einer wichtigen Geschichte die Mannschaft wegen ein paar Minuten nicht starten zu lassen. Das ist ja kein Freundschaftsspiel, der FC Bayern vertritt den deutschen Fußball im Weltpokal", sagte der 69-Jährige angesäuert.

Aufgrund des starken Schneefalls in Berlin musste das Flugzeug enteist werden. Die Maschine war anschließend erst 30 Sekunden nach der noch erlaubten Startzeit startbereit.

So mussten die Spieler des Rekordmeisters die Nacht im Flugzeug verbringen und konnten erst am Samstagmorgen nach Katar abheben. Zudem musste der Flieger für einen Zwischenstopp in München landen, da die Crew ausgetauscht wurde.