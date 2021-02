Sollte er jene Offerte jedoch ausschlagen, könnte sich tatsächlich ein Abschied nach mehr als 16 Jahren in der spanischen Hauptstadt anbahnen.

Sowohl die Premier-League-Topklubs Manchester United und Manchester City als auch Paris Saint Germain sollen an einer Verpflichtung des Routiniers interessiert sein.

Aus sportlicher Ebene muss der spanische Meister voraussichtlich sechs bis sieben Wochen auf ihren Abwehrchef verzichten. Laut spanischen Medien wird der Teamkollege von Nationalspieler Toni Kroos am Samstag am linken Knie operiert, Ramos habe in den vergangenen Wochen immer wieder Schmerzen gehabt.