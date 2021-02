Ein Flachschuss von Joshua Kimmich aus 23 Metern landete zunächst unhaltbar im linken Eck. Auf Anraten des VAR sah sich der Unparteiische auf dem Feld die Szene nochmal am Seitenrand an und entschied auf Abseits. Robert Lewandowski hatte Kimmichs Schuss aktiv durchgelassen und dadurch nach Auffasung des Referees aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen – eine zumindest fragwürdige Entscheidung, da der Pole auch nicht wirklich im Sichtfeld von Torwart Nahuel Guzmán stand (18.).

Lewandowski scheiterte nach Flanke von Kimmich noch am herausfliegenden Guzmán, Pavard stand goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz ins leere Tor ab. Nach dem Tor ging die Fahne umgehend hoch, wieder soll sich Lewandowski im Abseits befunden haben. Dieses Mal entschied der VAR jedoch zugunsten der Bayern und erkannte den Treffer nachträglich an - 1:0 für die Bayern (61.)!

In Schlussphase blieb die große Schlussoffensive von Tigres aus, vielmehr verpassten die Bayern mehrfach die Vorentscheidung. Ein Distanzschuss von Corentin Tolisso landete am Pfosten (81.), kurz darauf verhinderte Guzmán nach einem Missverständnis mit Verteidiger Carlos Salcedo das Eigentor (84.).

Im Vorfeld der Partie wurde immer wieder vor Tigres-Angreifer André-Pierre Gignac gewarnt. Gegen die Bayern musste sich der Franzose die Bälle aber immer wieder tief abholen, da aus dem Mittelfeld kaum Unterstützung kam. Infolge dessen fehlte Gignac mit seiner Präsenz in vorderster Front. Tauchte der 35-Jährige dann doch einmal in Strafraumnähe auf, sah er an diesem Abend gegen den glänzend aufgelegten Niklas Süle keinen Stich. Seine gefährlichste Aktion verbuchte Gignac in den Schlussminuten mit einem verpassten Fallrückzieher.