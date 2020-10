Mutig, unbekümmert, forsch - Neuhaus' Auftritt in Köln machte Lust auf mehr und begeisterte auch den Bundestrainer. "Florian hatte viele gute Aktionen. Er war sehr ballsicher", lobte Löw.

Von Nervosität war bei Neuhaus nichts zu spüren. Der Profi von Borussia Mönchengladbach forderte immer wieder den Ball und trieb das deutsche Spiel in Abwesenheit zahlreicher Stammkräfte mit seinen Tempoläufen durchs Mittelfeld häufig an.

Neuhaus empfahl sich für weitere Einsätze im DFB-Team. Die anstehenden Spiele mit Gladbach in der Champions League gegen Inter Mailand und Real Madrid dürften ihn noch einmal voranbringen. "Ich will den Weg weitergehen", sagte er - auch wenn er vor dem Ausgleich zum 2:2 den Ball vor dem eigenen Strafraum an Torschütze Efecan Karaca verlor. "Das war eine blöde Situation. Es hat sich wie ein Foul angefühlt", sagte Neuhaus.