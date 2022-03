Fußball

Frauen-Bundesliga - Eintracht Frankfurts Laura Freigang erzielt Traumtor gegen den FC Bayern: "Weltklasse-Tor!"

Eintracht Frankfurts Torjägerin Laura Freigang ist in der Frauen-Bundesliga im Spitzenspiel gegen den FC Bayern ein Traumtor gelungen. Die 24-Jährige verwertete in der 27. Minute ein Zuspiel ihrer Teamkollegin Laura Feiersinger perfekt und schlenzte den Ball unhaltbar in die lange Ecke zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Der Treffer im Video.

