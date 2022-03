Fußball

Frauen-Bundesliga: Wieder kontert Ulbrich vom Punkt - doch Bayer Leverkusen lässt in Bremen Federn

Bayer Leverkusen hat es am 15. Spieltag der Frauen-Bundesliga verpasst, näher an dei Spitzengruppe heranzurücken. Die Werkself musste sich beim SV Werder Bremen mit einem 1:1 (0:1)-Remis begnügen. Die Gastgeberinnen erwischten dabei einen Start nach Maß und gingen durch Michelle Ulbrich (12./Foulelfmeter) in Front. Verena Wieder traf in der 55. Minute ebenfalls vom Punkt zum Ausgleich.

00:02:35, vor einer Stunde