Fußball

Frauen-Bundesliga - Highlights: TSG Hoffenheim feiert Auftaktsieg gegen den SC Freiburg

Die TSG Hoffenheim hat am Freitagabend das Eröffnungsspiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gegen den SC Freiburg mit 2:1 (0:1) gewonnen. Katharina Naschenweng (47.) und Tinne De Caigny (79.) bescherten mit ihren Treffern der TSG einen erfolgreichen Saisonstart, nachdem Hasret Kayikci in der 38. die Gäste in Führung gebracht hatte. Die Highlights des Eröffnungsspiels im Video.

00:05:37, vor einer Stunde