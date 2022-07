Großes Ziel ist schließlich das Finale am 31. Juli in Wembley. "Wir haben hier noch etwas vor", bekräftigte die 54-Jährige: "Wenn wir scheitern, scheitern wir an uns. Aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen."

Das mit 13 aktuellen Bundesliga-Spielerinnen gespickte ÖFB-Team werde als EM-Halbfinalist von 2017 ganz sicher nicht unterschätzt, versicherte die Bundestrainerin: "Wir wissen: Es braucht von uns alles, weil der Gegner alles geben wird."

Innenverteidigerin Kathrin Hendrich erwartet "viel Kampf und Leidenschaft", das DFB-Team müsse womöglich "sogar noch ein paar Schippen drauflegen".

Der zweimalige Weltmeister Deutschland will nach dem Viertelfinal-Aus bei der vergangenen EM und WM erstmals seit Olympiagold 2016 wieder bei einem großen Turnier ins Halbfinale einziehen. Gegner wäre dort am kommenden Mittwoch der Sieger des Duells zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande.

DFB schöpft (fast) aus dem Vollen: Schüller wieder im Training

Personell kann die Bundestrainerin fast aus dem Vollen schöpfen. So ist Torjägerin Lea Schüller nach überstandener COVID-19-Erkrankung einsetzbar.

Ersatztorhüterin Almuth Schult soll nach einem fiebrigen Infekt geschont werden, Corona-Tests fielen aber negativ aus.

(SID)

