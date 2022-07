Dafür beansprucht Süle eine Führungsrolle. "Man soll es kaum glauben, aber ich werde auch schon 27 dieses Jahr. Ich sehe mich in der Verantwortung, gehöre zu den Erfahrenen und will vorweggehen - mit Leistung und medial, wenn es mal nicht so läuft", sagte er.

Ihm sei es beim BVB zum Einstand leicht gemacht worden: "Ich kannte natürlich auch schon viele Spieler hier. Das ist ein guter Haufen, sehr gut zusammengewürfelt, mit vielen verschiedenen Charakteren", sagte Süle.

Ad

"Ein Mentalitätsproblem habe ich hier in der ersten Woche nicht gesehen." Sein Vertrag beim Dauermeister Bayern München war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen.

Bundesliga Nach Haller-Schock: BVB wurde wohl Suárez angeboten VOR 2 STUNDEN

"Beschnuppert" habe er sich schon mit seinem neuen Nebenmann Nico Schlotterbeck (22), ebenfalls Nationalspieler, der für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg gekommen war. "Wir sind in der Innenverteidigung gut besetzt", sagte Süle: "Wir wollen stabiler werden."

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Haller-Schock: BVB wurde wohl Suárez angeboten

(SID)

Nagelsmann über Barças Transfers: "Die haben kein Geld. Wie soll das gehen?"

Bundesliga Hallers Tumor und die Folgen: Der BVB muss nun sportlich umdenken VOR 2 STUNDEN