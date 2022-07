Am Mittwoch, 27. Juli, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft um 21:00 Uhr in Milton Keynes ihr Halbfinale bei der EM 2022. Dort trifft die Mannschaft von Bundestrainiern Martina Voss-Tecklenburg auf Titelfavorit Frankreich.

Deutschland überzeugte im bisherigen Turnierverlauf mit vier Siegen. Noch ist die deutsche Defensive um Merle Frohms, Kathi Hendrich und Marina Hegering ohne einen einzigen Gegentreffer.

Die Französinnen taten sich nach ihrer Auftakt-Gala gegen Italien (5:1) schwer, gewannen im Viertelfinale zuletzt gegen die Niederlande erst durch einen Elfmeter in der Verlängerung 1:0.

Wer zieht ins EM-Finale im Wembley ein? Hier gibt es alle Informationen zum Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich.

Das EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich wird im "ZDF" live im TV übertragen.

Zudem bietet das "ZDF" einen Livestream in der "ZDF"-Mediathek zum Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich an. Auch "DAZN" zeigt das Duell ums Finale im Livestream.

Auf Eurosport.de könnt ihr die Partiegegenim Liveticker verfolgen. Darüber hinaus findet ihr beialle wichtigen News zur EM 2022 in England.

Deutschland fühlt sich bereits bestens auf EM-Halbfinalgegner Frankreich vorbereitet. "Sie haben schon Gegentore bekommen, sie sind nicht zu null in diesem Halbfinale und auch verwundbar, das wissen wir, und das wollen wir ausnutzen", sagte die für Spieltaktik und Gegneranalyse zuständige Co-Trainerin Britta Carlson vor dem Prestigeduell am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker ) in Milton Keynes. | Zum Bericht