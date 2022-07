Mit einem Jahr Verzögerung wird vom 6. bis 31. Juli in England die 13. Fußball-Europameisterschaft der Frauen ausgetragen. Das Turnier sollte ursprünglich bereits 2021 stattfinden, aufgrund der Verlegung der Männer-EM wegen der Corona-Pandemie wurde auch die Frauen-EM um ein Jahr nach hinten geschoben.

Insgesamt nehmen 16 Nationen an dem Turnier teil. Die Gruppenphase wird in vier Gruppen ausgespielt. Die deutschen Frauen treffen in Gruppe B auf die beiden Mitfavoriten Dänemark und Spanien sowie Außenseiter Finnland. Das Auftaktspiel der DFB-Frauen steigt am Freitag, 8. Juli um 21 Uhrgegen Dänemark. Gespielt wird in Brentford.

Als Rekordeuropameister gehört das DFB-Team wie bei jedem Turnier zum Favoritenkreis. Doch dieser Kreis ist in diesem Jahr auch aufgrund der rasanten Entwicklung des Frauenfußballs in den anderen europäischen Ländern besonders groß. Neben Deutschland, Dänemark und Spanien dürfen sich auch Gastgeber England, die Niederlande, Schweden, Norwegen und Frankreich berechtigte Titel-Hoffnungen machen.

Das EM-Finale steigt am 31. Juli im legendären Wembley-Stadion.

Hier findet ihr alle Informationen zur Fußball-EM der Frauen 2022 in England:

EM 2022 der Frauen live im TV

ARD und ZDF übertragen im TV alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie weitere ausgewählte Partien. Darunter das Eröffnungsspiel am 6. Juli zwischen England und Österreich im Old Trafford in Manchester.

EM 2022 live im Livestream

ARD und ZDF zeigen alle Spiele der DFB-Frauen sowie Partien, die im TV laufen, auch im Livestream auf Sportschau.de bzw. Sportstudio.de und in ihren Mediatheken. Dort werden darüber hinaus auch noch weitere EM-Spiele übertragen. Alle 31 EM-Partien gibt es im Livestream bei DAZN zu sehen.

Frauen-EM 2022 im Liveticker bei Eurosport

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Europameisterschaft und bietet zu allen deutschen Partien einen Liveticker an. Zudem findet ihr hier alle wichtigen News und Informationen zum Turnier in England.

EM 2022 - Spielplan und Ergebnisse: Gruppenphase

EM 2022 - Gruppe A

1. Spieltag:

Mittwoch, 6. Juli, 21:00 Uhr: England - Österreich

England - Österreich Donnerstag, 7. Juli, 21:00 Uhr: Norwegen - Nordirland

2. Spieltag:

Montag, 11. Juli, 18:00 Uhr: Österreich - Nordirland

Österreich - Nordirland Montag, 11. Juli, 21:00 Uhr: England - Norwegen

3. Spieltag:

Freitag, 15. Juli, 21:00 Uhr: Österreich - Norwegen

Österreich - Norwegen Freitag, 15. Juli, 21:00 Uhr: Nordirland - England

EM 2022 - Gruppe B

1. Spieltag:

Freitag, 8. Juli, 18:00 Uhr: Spanien - Finnland

Spanien - Finnland Freitag, 8. Juli, 21:00 Uhr: Deutschland - Dänemark

2. Spieltag:

Dienstag, 12. Juli, 18:00 Uhr: Dänemark - Finnland

Dänemark - Finnland Dienstag, 12. Juli, 21:00 Uhr: Deutschland - Spanien

3. Spieltag:

Samstag, 16. Juli, 21:00 Uhr: Dänemark - Spanien

Dänemark - Spanien Samstag, 16. Juli, 21:00 Uhr: Finnland - Deutschland

EM 2022 - Gruppe C

1. Spieltag:

Samstag, 9. Juli, 18:00 Uhr: Portugal - Schweiz

Portugal - Schweiz Samstag, 9. Juli, 21:00 Uhr: Niederlande - Schweden

2. Spieltag:

Mittwoch, 13. Juli, 18:00 Uhr: Schweden - Schweiz

Schweden - Schweiz Mittwoch, 13. Juli, 21:00 Uhr: Niederlande - Portugal

3. Spieltag:

Sonntag, 17. Juli, 18:00 Uhr: Schweden - Portugal

Schweden - Portugal Sonntag, 17. Juli, 18:00 Uhr: Schweiz - Niederlande

EM 2022 - Gruppe D

1. Spieltag:

Sonntag, 10. Juli, 18:00 Uhr: Belgien - Island

Belgien - Island Sonntag, 10. Juli, 21:00 Uhr: Frankreich - Italien

2. Spieltag:

Donnerstag, 14. Juli, 18:00 Uhr: Italien - Island

Italien - Island Donnerstag, 14. Juli, 21:00 Uhr: Frankreich - Belgien

3. Spieltag:

Montag, 18. Juli, 21:00 Uhr: Italien - Belgien

Italien - Belgien Montag, 18. Juli, 21:00 Uhr: Island - Frankreich

EM 2022 - Spielplan und Ergebnisse: K.o-Runde

EM 2022 - Viertelfinale:

Mittwoch, 20. Juli, 21:00 Uhr: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B Donnerstag, 21. Juli, 21:00 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A Freitag, 22. Juli, 21:00 Uhr: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D Samstag, 23. Juli, 21:00 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

EM 2022 - Halbfinale:

Dienstag, 26. Juli, 21:00 Uhr: Sieger VF 1 - Sieger VF 3

Sieger VF 1 - Sieger VF 3 Mittwoch, 27. Juli, 21:00 Uhr: Sieger VF 2 - Sieger VF 4

EM 2022 - Finale in Wembley:

Sonntag, 31. Juli, 18:00 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF 2

