Als Martina Voss-Tecklenburg um 16:34 Uhr kräftig in ihre Pfeife pustete, gingen die Vize-Europameisterinnen beim Einlaufen auf ihre erste umjubelte "Ehrenrunde". Rund 2000 Fans waren am Dienstag ins Frankfurter Stadion am Brentanobad gekommen, um die deutschen Fußballerinnen bei ihrem ersten öffentlichen Training nach der EM zu feiern - und sie bei der Rückkehr in den Fokus im Kampf für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen.

"Es ist zu spüren, dass es nicht nur ein Sommermärchen war, sondern nachhaltig wirkt", sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg zu Beginn der Einheit bei strahlendem Sonnenschein: "Wir haben in den vergangenen Wochen ganz viele tolle Botschaften bekommen. Seit dem Empfang am Römer ist uns so richtig bewusst geworden, was wir geleistet haben."

Ad

Auch Kapitänin Alexandra Popp war von der guten Stimmung an der Heimstätte von Bundesligist Eintracht Frankfurt begeistert. "Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen, wenn man die anderen wieder sieht", äußerte die Torjägerin: "Es ist großartig, die Kulisse hier zu sehen."

Bundesliga Mit Rückholoption: "Hochinteressanter" Zirkzee wechselt nach Italien VOR EINER STUNDE

Mit dem Training zu Beginn der Vorbereitung auf die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele wollten sich die Spielerinnen einen Monat nach der unglücklichen Final-Niederlage in London gegen Gastgeber England (1:2 nach Verlängerung) für die Unterstützung während der Endrunde bedanken.

Ein Sieg reicht zur Qualifikation

"Da wir leider bei unserem ersten Treffen nach der EM kein Heimspiel absolvieren können, möchten wir wenigstens ein für unsere Fans offenes Training anbieten", sagte Voss-Tecklenburg: "Für uns ist das auch eine Möglichkeit, danke für die tolle Unterstützung während der EM zu sagen und den Kick-off in die neue Saison gemeinsam zu begehen."

Die deutsche Mannschaft, bei der 20 EM-Zweite im aktuellen Kader stehen, muss in den abschließenden WM-Qualifikationsspielen am Samstag in der Türkei (14:45 Uhr) und am Dienstag kommender Woche in Bulgarien (18:30 Uhr) antreten. Das nächste Heimspiel gegen Frankreich ist für den 7. Oktober zur Prime Time um 20.30 Uhr in Dresden geplant.

In der WM-Quali führt die DFB-Auswahl die Gruppe H mit drei Punkten Vorsprung auf Serbien an. Ein Sieg aus den beiden Partien reicht dem zweimaligen Weltmeister, um sich das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zu sichern.

Voss-Tecklenburg: WM in einem Jahr eine "Chance"

"Wir wollen uns nicht ausruhen. In einem Jahr steht schon die WM an. Dass es jetzt schon weitergeht, ist zwar eine Herausforderung - aber es ist auch eine Chance", sagte Voss-Tecklenburg: "So können wir dranbleiben an den Themen, die wir angeschoben haben."

Das am Montag präsentierte einheitliche Trikotdesign für Frauen und Männer soll ein erstes Signal sein. Weitere Gespräche mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf sind anberaumt, auch auf anderen Eben wird gearbeitet. So wird rund um das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesligasaison am 16. September in Frankfurt/Main ein "DFB-Forum Frauenfußball" mit hochkarätigen Gästen stattfinden.

"Ich hoffe, dass wir die Gunst der Stunde sukzessive nutzen", sagte Voss-Tecklenburg: "Die Wahrnehmung und Wertschätzung ist angekommen in der breiten Öffentlichkeit. Das stimmt mich für die Nationalmannschaft positiv. Aber das ist nur ein Teil des Projektes."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mit Rückholoption: "Hochinteressanter" Zirkzee wechselt nach Italien

(SID)

Nagelsmann lobt Salihamidzic: "Sofern er mich nicht rauswirft..."

Bundesliga Mönchengladbach schnappt sich französisches Talent Ngoumou VOR EINER STUNDE