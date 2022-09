Zum Abschluss am Dienstag (18:30 Uhr) tritt die deutsche Mannschaft in Bulgarien an.

Die Endrunde wird am 22. Oktober in Auckland ausgelost.

Die erste Frauen-WM mit 32 Teams findet vom 20. Juli bis 20. August 2023 statt.

(SID)

