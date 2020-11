Der fünfmalige WM-Teilnehmer freut sich zwar, dass Götze eine "neue fußballerische Heimat" gefunden habe, in der er sich "offensichtlich sehr wohl fühlt und sehr gute Leistungen bringt". Andererseits sieht er den 28-Jährigen aber dennoch nicht auf demselben Niveau wie die Konkurrenz in der Offensive des DFB-Teams: "Ich denke, dass Löw aber vor allem in der Offensive nicht die allergrößten Sorgen hat."