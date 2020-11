Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ebbe Sand feierte als dänischer Ersatz-Nationaltrainer gleich einen Prestigeerfolg. Bei seinem ersten Spiel als Chefcoach sah er ein 2:0 (0:0) gegen den Nachbarn Schweden. Wegen zahlreicher Corona-Ausfälle traten die Dänen um den Dortmunder Thomas Delaney in dem Testspiel für die nächsten Nations-League-Partien mit einer besseren B-Elf an.

Der nach der Halbzeit eingewechselte Jonas Wild erzielte in seinem zweiten Länderspiel die Führung für die Dänen (52.). Debütant Alexander Bah sorgte für die Entscheidung zugunsten der überlegenen Dänen (74.).

Der Berliner Krzysztof Piatek traf beim 2:0 (1:0) der Polen gegen die Ukraine, am Samstag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in Leipzig deutscher Gegner. Der Weltranglistenerste Belgien bezwang dank eines Doppelpacks des Ex-Dortmunders Michy Batshuayi die Schweiz mit 2:1 (0:1). Batshuayi (49. und 70.) drehte für Belgien das Spiel nach dem 0:1 durch den Wolfsburger Admir Mehmedi (12.).

Unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer bleibt die niederländische Fußball-Nationalmannschaft sieglos. Im Test gegen Spanien, in der Nations League am kommenden Dienstag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) Gegner der deutschen Elf, kam Oranje nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, damit wartet die Elftal auch nach vier Spielen unter de Boer noch auf einen Sieg - so lange wie unter keinem seiner Vorgänger.