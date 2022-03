"Die Art und Weise, wie er bisher für uns gespielt hat, ist phänomenal. Ich verstehe das nicht. Entweder sind wir in dieser Sache alle gemeinsam dabei oder wir sind es nicht", erklärte der 51-Jährige.

Der Verteidiger von Manchester United stand über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz und musste sich dabei wiederholt die Pfiffe einiger englischer Zuschauer gefallen lassen. Southgate hatte dafür kein Verständnis.

Ad

"Er trägt ein England-Trikot und man sollte einen Spieler im England-Trikot immer unterstützen. Aberwenn man wie er auf diesem Niveau für uns gespielt und diese Leistungen gezeigt hat", stellte der englische Nationaltrainer klar.

Fußball Lockere Siege für Spanien und England - Italien rehabilitiert sich VOR 9 STUNDEN

Die Fans würden "von den sozialen Medien oder von Spielern, die früher gespielt haben" in ihrer Meinung beeinflusst werden, erklärte Southgate.

"Ein Riese": Unterstützung von Jordan Henderson

Er könne auch verstehen, dass die Situation von Maguire im Verein "sehr schwierig" sei, so der Coach: "Aber er trägt ein englisches Trikot. Ich erinnere mich, dass vor Jahrzehnten einige Spieler im englischen Trikot ausgebuht wurden, und das war für mich nie akzeptabel. Die Fans sollten immer hinter ihrer Mannschaft stehen." Auch Nationalmannschaftskollege Jordan Henderson, der gegen die Afrikaner nur auf der Bank saß, gab Maguire Rückendeckung.

Auf Instagram schrieb der 68-malige Nationalspieler: "Ich kann nicht verstehen, was heute in Wembley geschehen ist. Harry Maguire war für England ein Riese. Ohne ihn wäre die Entwicklung bei den letzten beiden Turnieren nicht möglich gewesen. Und dann Zuhause ohne einen Grund ausgebuht werden? Was ist aus uns geworden? Was heute Abend passiert ist, war einfach falsch." Er sei glücklich, "eine Kabine mit ihm zu teilen. So fühlen wir alle", stellte Henderson klar.

Die englische Nationalmannschaft gewann gegen die Elfenbeinküste dank Toren von Ollie Watkins (30. Minute), Raheem Sterling (45.) und Tyrone Mings (90.+3). Ihre nächsten Länderspiele bestreiten die Three Lions ab Juni in der Nations League, wo sie auf Deutschland, Italien und Ungarn treffen.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Ein großer Gewinner in Amsterdam

Lacher bei Pressekonferenz: Kimmich "sprengt" Flick-PK mit Anruf

WM-Qualifikation WM-Ticket gesichert! Polen feiert Lewandowski VOR 10 STUNDEN