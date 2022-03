Deutschland bekommt es im Freundschaftsspiel auswärts mit den Niederlanden zu tun. Die Partie findet in der Johann-Cruyff-Arena in Amsterdam statt.

Die Partie fdindet am Dienstag, 29. März, statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Es ist das zweite Länderspiel des Jahres für die Mannschaft von Hansi Flick. Im ersten Match gewann die Mannschaft von Hansi Flick mit 2:0 gegen Israel.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Niederlande - Deutschland jetzt live im TV

Das Match zwischen den Niederlanden und Deutschland in der EM-Qualifikation beginnt am Dienstag um 20:45 Uhr in Amsterdam. Die "ARD" überträgt das Match live im TV im Ersten.

Niederlande - Deutschland jetzt im Livestream

Die "ARD" zeigt das Spiel Niederlande gegen Deutschland und im kostenlosen Livestream bei "sportschau.de".

Niederlande - Deutschland jetzt im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen den Niederlanden und Deutschland. Hier erhaltet ihr alle News zum DFB-Team.

