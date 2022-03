Niederlande - Deutschland: Länderspiel live im TV und im Livestream und Liveticker

Niederlande - Deutschland jetzt live im TV und im Livestream: Am Dienstag, 29. März, tritt das DFB-Team zum Testspiel-Klassiker in den Niederlanden an. Anstoß ist um 20:45 Uhr MESZ. Die "ARD" überträgt das Spiel aus Amsterdam live im TV und bei "sportschau.de" im Livestream. Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Spiel Niederlande gegen Deutschland aus der Johann-Cruyff-Arena in Amsterdam.