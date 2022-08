Stattdessen treffen beide Teams zum letzten Härtetest vor dem jeweiligen Saisonstart auf dem Trainingsgelände der Turiner aufeinander.

Am 15. August trifft Atlético auswärts auf den FC Getafe, während Juventus am selben Tag mit einem Heimspiel gegen Sassuolo Calcio in die italienische Meisterschaft startet.

Das Bloomfield-Stadion in Tel Aviv war am vergangenen Sonntag Austragungsort des französischen Supercups zwischen Meister Paris St.-Germain und Pokalsieger FC Nantes, das PSG mit 4:0 für sich entschied.

Am Freitag verschärfte sich der Konflikt zwischen Israel und der militanten PIJ.

(SID)

