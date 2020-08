Der FC Barcelona hat sich am vergangenen Freitag mit einer historischen 2:8-Pleite gegen den FC Bayern aus der Champions League verabschiedet. Einer der Spieler des Abends war Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies. Jedoch war der Auftritt des 19-Jährigen gleich doppel bitter für Barça, denn laut dem mexikanischen TV-Sender "TUDN" verzichteten die Katalanen 2019 auf einen Davies-Transfer.

Der frühere Barça-Profi Hristo Stoichkov, mittlerweile Experte bei "TUDN", soll Vereinsboss Josep Maria Bartomeu auf den pfeilschnellen Außenspieler aufmerksam gemacht haben, dieser lehnte eine Verpflichtung jedoch ab.

Davies, der damals noch für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielte, sei dem Barcelona-Präsidenten demnach nicht reif genug für ein Engagement bei der Blaugrana gewesen. Mit der Bemerkung, dass der Spieler zudem aus Kanada sein, zog der 57-Jährige rasch einen Schlussstrich unter das Thema.

La Liga Nach 2:8-Pleite: Barça-Boss Bartomeu bestätigt Setién-Aus VOR 4 STUNDEN

Davies entschied sich kurz darauf für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister. An der Isar blühte der kanadische Nationalspieler in der Spielzeit 2019/20 auf und machte sich unter Trainer Hansi Flick auf der Position des Linksverteidigers unverzichtbar. In 44 Pflichtspielen kommt er auf beeindruckende zehn Vorlagen und drei Treffer.

Davies kämpft - nach dem Kantersieg im Viertelfinale gegen den FC Barcelona - mit dem FC Bayern nun am Mittwochabend (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gegen Olympique Lyon um den Einzug ins Champions-League-Finale.

Das könnte Dich auch interessieren: Unaufhaltsam? Fünf gute Gründe für einen Bayern-Durchmarsch

Play Icon WATCH BVB: Haaland und Moukoko singen zum Einstand - Mitspieler lachen sich schlapp 00:05:23

Bundesliga Vertragsdauer offenbar fix: Thiago kurz vor Wechsel nach Liverpool VOR 20 STUNDEN