Arthur Melo will spanischen Medienberichten zufolge nicht mehr für den FC Barcelona in der Champions League spielen. Demnach soll der 23-Jährige dem Klub mitgeteilt haben, dass er in seiner Heimat Brasilien bleiben und weder an den Trainingseinheiten teilnehmen, noch in der Champions League für die Katalanen auflaufen werde. Barça leitet nun ein Disziplinarverfahren gegen den Profi ein.

Die Spieler des FC Barcelona hatten nach Ende der spanischen Liga ein paar Tage Urlaub. Am Montag mussten die Profis wieder auf dem Trainingsgelände erscheinen. Arthur fehlte allerdings, auch am Dienstag kam er nicht zum Training. Er verweilt derzeit noch unerlaubterweise in seiner Heimat Brasilien und hat scheinbar auch nicht vor zeitnah nach Europa zurückzukehren.

Hintergrund des Streiks ist, dass Barcelona und Juventus Turin Ende Juni bekannt gaben, dass man sich auf einen Spielertausch geeinigt hat. Arthur wechselt zum italienischen Serienmeister, im Gegenzug kommt Miralem Pjanic zu den Katalanen.

Die beiden Spieler sind für ihre aktuellen Mannschaften noch in der Champions League spielberechtigt, da der Wechsel offiziell erst nach dem Ende der Königsklasse stattfindet. Allerdings wollte Arthur den spanischen Klub in erster Linie nicht verlassen und rebelliert deswegen jetzt.

FC Barcelona droht mit rechtlichen Schritten

Der Klub will sich das nicht gefallen lassen und hat den Berichten zufolge den Mittelfeldspieler darauf hingewiesen, dass er keine Erlaubnis habe, in Brasilien zu bleiben, da er den Verpflichtungen seines aktuellen Arbeitgebers nachgehen müsse.

Spanischen Medienberichten zufolge haben die Katalanen bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet, um den Trainings-Verweigerer zu bestrafen. So prüfe Sportdirektor Eric Abidal offenbar mit der Rechtsabteilung, welche Sanktionen möglich sind. Neben einer reinen Geldstrafe soll es auch eine Option sein, dass der spanische Vorzeigeklub Arthurs Gehalt für die restliche Saison streicht.

Generell soll man beim FC Barcelona nicht gut auf den 23-Jährigen zu sprechen sein. Unter anderem würde der Brasilaner, seit der Wechsel zu Juve fix ist, lustlos agieren. Arthur hatte seit der Bekanntgabe des Transfers keine Einsatzminute mehr für Barça.

Die Katalanen treffen am 8. August Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf den SSC Neapel (21:00 Uhr im Liveticker). Die beiden Klubs trennten sich im Hinspiel 1:1.

