"Ich will den Klub glücklich machen und meine Spuren hinterlassen." Mit diesem prägnanten Satz beantwortete Marc-André ter Stegen im vergangenen Dezember im Interview mit "Spox" die Frage nach seiner Zukunft. Beides ist dem Keeper in fünfeinhalb Jahren Barcelona gelungen. Sagenhafte 13 Titel räumte ter Stegen mit Barça in dieser Zeit ab, unter anderem in der Champions League und bei der FIFA Klub-WM.

War der ehemalige Gladbacher zu Beginn noch die Nummer zwei hinter Claudio Bravo und nur im Pokal gesetzt, hat er sich inzwischen längst zur unumstrittenen Nummer eins entwickelt. "Seine Eigenschaften könnten ihn zum besten Torwart der Welt machen", lobte Superstar Lionel Messi seinen Teamkollegen schon in der Schlussphase seiner ersten Saison.

Bayern-Gerücht sorgt für Aufsehen

Der ehemalige Real-Schlussmann Bodo Illgner ging ein paar Jahre später sogar noch einen Schritt weiter und erklärte im "kicker", dass man ter Stegen in Barcelona als "nicht minder wichtig als Messi" betrachte.

Warum also zögert der 27-Jährige jetzt, wenn es darum geht, sich erneut langfristig an die "Blaugrana" zu binden?

Die jüngsten Meldungen und Gerüchte um den Torhüter bieten da eine bunte Palette an Erklärungen. Das spanische Portal "Sport" etwa bringt ter Stegen mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung - was nicht sehr wahrscheinlich klingt, hat der deutsche Rekordmeister mit Manuel Neuer, Toptalent Alexander Nübel und Sven Ulreich ein Überangebot fähiger Kräfte zwischen den Pfosten. Darüber hinaus gibt es Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League oder auch zu Juventus Turin, wie "ESPN" berichtet.

Am realistischsten kommt da schon eine Meldung von "Mundo Deportivo" daher, wonach ter Stegen bei seinem Gehalt in Barcelona noch Luft nach oben sieht. Das jährliche Salär wird derzeit auf etwa sechs Millionen Euro geschätzt, laut "Sport" schweben dem deutschen Nationalspieler zehn Millionen plus Prämien vor.

Es habe bereits eine ganze Reihe von Gesprächen zwischen dem Verein und dem Spieler gegeben. Barça, so heißt es, wolle das Wunschgehalt des Torwarts erst in der Saison 2023/2024 bezahlen. Auch eine Vertragslaufzeit bis 2025 mit verbesserten Bezügen stünde im Raum.

Greift Barça-Präsident Bartomeu höchstpersönlich ein?

In dieser Saison setzte Coach Quique Setién den 27-Jährigen in 34 von 38 Pflichtspielen ein. Zwei Partien verpasste ter Stegen aufgrund einer Knieverletzung, zwei weitere - in der 1. Pokalrunde sowie im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase - pausierte er aus Gründen der Belastungssteuerung. "Die Absicht ist es, weiterzumachen, die Philosophie und die Idee passen ganz gut zusammen", hatte ter Stegen vor ein paar Wochen erklärt und damit signalisiert, dass er gerne in der katalanischen Metropole bleiben will. Die Familie sei "sehr glücklich" in Barcelona.

Glaubt man der "Sport", will man bei Barça aber nichts dem Zufall überlassen. Demzufolge wolle sich Präsident Josep Maria Bartomeu persönlich in die Verhandlungen einklinken, um ter Stegen von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Es würde den Klub glücklich machen, so viel steh fest.

