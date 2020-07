Gareth Bale gehört im letzten Ligaspiel von Real Madrid gegen CD Leganés (21:00 Uhr) nicht zum Kader. Nach Informationen des spanischen Radiosenders "Onda Cero" wollte der Waliser aber selbst nicht berufen werden. Angeblich hatte Bale kein Lust, erneut auf der Bank zu sitzen. Zuletzt wurde der 31-Jährige sechs Ligaspiele am Stück von Trainer Zinédine Zidane auf die Ersatzbank verfrachtet.

Vorbild für die Aktion von Bale soll Ex-Bayern-Star James Rodríguez sein. Der Kolumbianer verzichtet angeblich schon seit dem 34. Spieltag auf eine Nominierung in den Kader der Königlichen. Auch James, der mit einem Wechsel zu PSG oder Atlético Madrid in Verbindung gebracht wird, stand zuletzt am 30. Spieltag Ende Juni für Real auf dem Platz.

The Emirates FA Cup Darüber lacht ganz England: Guardiola redet mit imaginärem Co-Trainer VOR 4 STUNDEN

Der Spitzenklub dementierte jedoch auf Nachfrage der spanischen Zeitung "AS" die Berichte von "Onda Cero" über Bale. Vielmehr habe einzig Trainer Zidane die Entscheidung getroffen, auf den Waliser im letzten Spiel der Ligasaison zu verzichten.

In den vergangenen Spielen fiel Bale immer wieder negativ auf. Auf der Bank faxte der 31-Jährige herum, stellte sich mitunter schlafend oder deutete mit einer Tape-Rolle an, durch ein Fernrohr zu schauen.

Bale mit geringer Torausbeute

Auch bei der Meisterfeier wirkte Bale wie ein Fremdkörper. Ohne jegliche Teilnahme stand der Offensivakteur neben seinen feiernden Teamkollegen. In dieser Saison spielte Bale 20 Mal für das Team von Zidane. Dabei erzielte er nur drei Tore (zwei Vorlagen).

Trotz eines Vertrages bis 2022 scheint ein vorzeitiger Abschied von Bale daher kaum noch abzuwenden, zumal Real offenbar gerne das Gehalt des Walisers einsparen würde. Rund 15 Millionen Euro netto erhält Bale angeblich und gehört damit zu den absoluten Topverdienern bei den Königlichen.

2013 war der Angreifer für 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt. Mittlerweile ist Bale allerdings nur noch rund 32 Millionen Euro wert (laut Transfermarkt.de).

Das könnte Dich auch interessieren: Zidane lässt Zukunft trotz Meistertitel offen

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Neuer Klub für Götze: Die Spur wird angeblich heißer 00:02:08

Bundesliga Geleakt: Sieht so das neue Bayern-Auswärtstrikot aus? VOR 5 STUNDEN