Nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft hat Real Madrids Startrainer Zinédine Zidane seine Zukunft offengelassen. "Im Fußball ändert es sich von Tag zu Tag. Ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird. Ich bin hier, ich genieße es und wir werden sehen, wir lange es anhält", sagte der 48-jährige Franzose auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Ligaspiel der Königlichen bei CD Leganés.

Zidanes Vertrag in der spanischen Hauptstadt ist noch bis 2022 datiert. "Keiner weiß was passiert. Ich spreche nicht vom nächsten Jahr. Ich habe einen Vertrag, ich fühle mich hier wohl und mir gefällt, was ich tue", erklärte der ehemalige Weltklasse-Spieler.

Die Kombination Real Madrid und Zidane ist eine Erfolgsgeschichte. Von 2016 bis 2018 war der Franzose das erste Mal für die Königlichen verantwortlich und gewann unter anderem dreimal in Folge die Champions League. Seit März 2019 hat der 48-Jährige erneut das Ruder bei Real übernommen und führte Madrid dank elf Siegen aus elf Partien nach der Corona-Pause zur Meisterschaft in La Liga.

Durch das 2:1 gegen den FC Villarreal am 37. Spieltag ist Real der 34. Meistertitel der Klubgeschichte nicht mehr von Dauerrivale FC Barcelona zu nehmen.

"Jeder Titel ist ein Verdienst der Mannschaft und der Spieler, die in dem Moment da sind. Diese Liga war sehr schwer zu gewinnen, wir haben bis zum Ende gekämpft. Wir müssen es jetzt genießen", meinte Zidane nach dem Triumph.

Auch in der Champions League ist die Zidane-Truppe noch im Rennen. Allerdings stehen die Königlichen nach dem 1:2 im Achtelfinal-Hinspiel zuhause gegen Manchester City mit dem Rücken zur Wand. Das Rückspiel steigt am 7. August in England.

