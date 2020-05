Iker Casillas hat zum fünften Jahrestag seines letzten Spiels für Real Madrid auf Instagram ein Foto gepostet und dabei erklärt, dass er vor allem die Art des Abschieds bereut. "Ich habe alleine eine Pressekonferenz gegeben, das war ein Fehler, und ich bin gegangen", blickte der Spanier zurück. Auch die Gründe für seinen Wechsel nannte Casillas. Er habe "wieder etwas anderes fühlen" müssen.

Dazu gehörte auch ein neues Umfeld, erklärte der Weltmeister von 2010. Er habe es auch aufgeben müssen, "dieser Kritik ausgesetzt zu sein", die bei Real Madrid allgegenwärtig war.

"Fünf Jahre sind seither vergangen. Vor fünf Jahren habe ich die Grenze zu unserem Nachbarland Portugal überquert. (...) Also Freunde, jeder Spieler (ob gut oder schlecht) will besser werden. Und um das zu erreichen, muss man sich körperlich und mental verbessern. Letzteres war wichtig. In Porto habe ich es wieder gefühlt. Lasst Euch von ihnen nichts anderes erzählen", meinte Casillas weiter.

Casillas träumt von Rückkehr

Das Foto, das der mittlerweile 39-Jährige für seinen Beitrag auswählte und auf Instagram stellte, war aus seinem letzten Spiel für die Königlichen in der Saison 2014/15 gegen Getafe. "Ich wusste bereits, dass es mein letztes Spiel sein würde", schrieb Casillas dazu. Real gewann am 23. Mai 2015 mit 7:3 gegen die Gäste aus dem Madrider Vorort.

Zugleich ließ der Spanier durchblicken, dass er irgendwann wieder nach Madrid kommen möchte. Mit den Hashtags #ichwerdezurückkommen und #madrid beendete Casillas seinen Beitrag.

Schon in der Jugend hatte der Torhüter für die Königlichen gespielt. Von 1999 bis 2015 bestritt Casillas 725 Spiele für Real Madrid und wurde unter anderem drei Mal Champions-League-Sieger und fünf Mal spanischer Meister.

